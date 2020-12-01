Во вторник, 1 декабря, Министерство юстиции Украины и государственное предприятие СЕТАМ заявили, что бесплатно отдают самолет Ан-2, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Воздушное судно - конфискованное, его можно использовать в качестве тренажера для обучения пилотов.



Об этом сообщается на странице Минюста в Facebook.



Отмечается, что воздушное судно марки Ан-2 фигурирует в книге Гиннеса, как самолет, выпускаемый дольше всех в мире - почти 70 лет.

"Именно этот легковой транспортный самолет ГП СЕТАМ отдает безвозмездно с Министерством юстиции Украины и Государственной исполнительной службой Украины", - говорят в соцсети.



Так, самолет был конфискован по решению суда из-за контрабанды сигарет.

По данным Минюста, летательный аппарат может стать "отличным тренажером для будущих пилотов в специализированных учебных заведениях".

В сообщении указаны технические характеристики самолета: