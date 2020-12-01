Минюст ищет, кому бесплатно отдать занесенный в Книгу рекордов Гиннеса украинский самолет
Во вторник, 1 декабря, Министерство юстиции Украины и государственное предприятие СЕТАМ заявили, что бесплатно отдают самолет Ан-2, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. Воздушное судно - конфискованное, его можно использовать в качестве тренажера для обучения пилотов.
Об этом сообщается на странице Минюста в Facebook.
Отмечается, что воздушное судно марки Ан-2 фигурирует в книге Гиннеса, как самолет, выпускаемый дольше всех в мире - почти 70 лет.
"Именно этот легковой транспортный самолет ГП СЕТАМ отдает безвозмездно с Министерством юстиции Украины и Государственной исполнительной службой Украины", - говорят в соцсети.
Так, самолет был конфискован по решению суда из-за контрабанды сигарет.
По данным Минюста, летательный аппарат может стать "отличным тренажером для будущих пилотов в специализированных учебных заведениях".
В сообщении указаны технические характеристики самолета:
- Пассажировместимость: 12 человек.
- Длина: 12,4 м. Высота: 5,35 м. Размах крыльев: 18,17 м.
- Практическая дальность: 900 км.
- Длина разбега: 105 м.
Для того чтобы получить судно, все желающие должны отправить заявку в СЕТАМ до 12 декабря.
Ранее "Страна" сообщала, что самолет "Мрия" после доставки в Украину из Китая может войти в Книгу рекордов Гиннесса. На судне доставлялось 103 тонны медицинских товаров, это около 1300 кубических метров.
Также напомним, что Lufthansa начала продавать спальные места в самолетах. Такие места доступны только на дальнемагистральных перелетах.