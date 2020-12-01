Государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", которая в прошлом году подписала договор о закупке для армии турецких беспилотников, намерена приобрести восемь автомобилей Toyota. Стоимость машин составляет 6,638 миллионов гривен. Поставка автомобилей должна завершиться до 25 декабря.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Так, "Укрспецэкспорт" намерена договориться о покупке с входящей в ViDi Group компанией "Види Автострада" о закупке вышеупомянутых машин.

Ожидаемая стоимость закупки составляла 6,667 млн гривен. Второй участник тендера - компания "Автосамит на Столичном" предложила такую же сумму.

Так, согласно проекту договора, "Укрспецэкспорт" намерен закупить:

2 Toyota Camry Elegance с дополнительной комплектацией;

5 Toyota Camry Hybrid Prestige с дополнительной комплектацией;

1 Toyota Camry Premium с дополнительной комплектацией.

Уточняется, что машины должны быть новые, не ранее 2020 года выпуска.

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