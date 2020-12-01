На заседании во вторник, 1 декабря, Верховная Рада приняла законопроект №4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для ФОПов.

Соответствующий проект закона за основу поддержали 320 нардепов, в целом - 319.

Отметим, что документ предусматривает перенос фискализации до 1 января 2022 года, отмену кэшбека, привязку лимитов до минимальной заработной платы, в том числе лимиты в фискализации, изменения в перечне рисковых групп, а также отмену большого количества штрафов.

Перенос фискализации не коснется ФОПов, которые занимаются торговлей ювелирными изделиями, драгоценностями, лекарствами, сложными бытовыми товарами, которые подлежат ремонту, изделиями медназначения, платными услугами в сфере охраны здоровья.

Также в 2021 году кассовые аппараты должны будут установить предприниматели, которые занимаются розничной торговлей товарами, бывшими в употреблении. Перенос фискализации не распространится на деятельность турагентств, туроператоров, отелей, реализацию текстиля (кроме торговли на рынках), деталей и оборудования для автомобилей. В список исключений также попали кафе и ресторанов (кроме заведений питания в учебных заведениях).

Законопроект также предусматривает отсрочку на год положения о реализации товаров (предоставлении услуг) в интернете. В документе, который накануне внес в Раду Зеленский, торговля в интернете была в списке тех, где РРО с 2021 года применяется.

Напомним, 1 декабря недовольные предложенным Зеленским законопроектом ФОПы вышли на свой Майдан и перекрыли улицу Грушевского в центре Киева.