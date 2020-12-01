Продуктовый ретейлер Novus приобрел 100% долю в уставном капитале предприятия "Билла-Украина", развивающего сеть супермаркетов Billa, которая ранее принадлежала австрийской компании Rewe International AG. Начался процесс слияния торговых сетей.

Об этом пишет RAU со ссылкой на пресс-службу Novus.

"Мы прошли решающий этап и завершили сделку о приобретении сети Billa. В данный момент нам доступна возможность официально начать плодотворную работу для слияния компаний", – сказал генеральный директор сети Novus Марк Петкевич.

Отмечают, что время работы объектов не изменится, а ООО "Новус Украина" и ПИИ "Билла-Украина" продолжат работать в обычном режиме, выполняя ранее достигнутые договорные обязательства перед партнерами и контрагентами.

На данный момент сеть Billa включает в себя 35 магазинов, расположенных по всей Украине, это был первый международный ритейл, который вышел на украинский рынок. Первый украинский супермаркет Billa был открыт 2000 году в Киеве, а пика развития компания достигла в 2014.

ООО "Новус Украина" появился на украинском рынке в 2009 году и входит в литовскую группу BT Invest, которая инвестирует также в другие сектора Украины под брендами Stolitsa Group, Retroville и EVT. В сети 46 объектов общей площадью более 220 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов, в том числе франчайзинговые.

Напомним, о том, что австрийская компания Rewe International AG решила продать сеть супермаркетов Billa стало известно в сентябре 2020 года.

Также в 2017 году "Страна" рассказывала о том, что австрийская сеть супермаркетов Billa продает свои магазины и уходит из регионов Украины.