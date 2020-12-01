Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова считает, что ФОПы, которые не оплатили в госказну 8000 тысяч гривен налогов в год, не имеют права на "коронавирусную" помощь от государства.

Об этом она заявила во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в понедельник, 30 ноября. Видео обнародовано в Youtube.

"Должно быть железное правило: ты заплатил налоги - государство тебе помогает. Даже если это Германия, которая помогает, она помогает тем, кто оплатил...самозанятые лица уплатили там, например, 9000 евро налогов в год - получили 5 или 6, то есть, даже не 100% оплаченный размер налогов они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8000 гривен. Хочу посмотреть, честно. Суммы, которые мы выплачиваем, они соизмеримы, но государственный бюджет формируется за счет налогов, и сначала мы должны помочь тем, кто платит налоги", - сказала Третьякова.

Напомним, 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям выплатят по 8000 гривен. Кроме того, компенсации получат и освобождены наемные работники.

После этого ФОПы раскритиковали идею президента и заявили, что эти деньги не помогут бизнесу выжить в условиях жестких коронавирусных ограничений.

Также напомним, что летом в сеть попало скандальное видео, на котором Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Страны" "Как Зе-нардеп Третьякова с безработицей бороться предлагала".