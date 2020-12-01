В сети появились откровения женщины, которая называет себя жертвой фотографа Александра Ктиторчука, недавно задержанного полицией по подозрению в совращении детей. По словам Светланы Коваль, ей было 17 лет, когда Ктиторчук ее изнасиловал.

Так, на своей странице в Facebook Светлана запостила фотографию, сделанную Ктиторчуком незадолго до инцидента. Изображение женщина сопроводила большим постом на тему сексуального насилия и борьбы с ним.

"На этом фото мне 17, за несколько мгновений до пережитого изнасилования известным фотографом Ктиторчуком. Да, я также стала его жертвой. И пришло время поделиться. Я была наивной и глупой... Ой нет, это я так думала протяжении более 10 лет после того, что произошло. А на самом деле я была прекрасным хрупким цветочком, не знала своей истинной ценности и хотя внешне выглядела уверенно, внутри мучилась вопросом "А достойна ли я, красивая ли, можно ли меня любить?" - поделилась Светлана.

Через несколько лет, по словам женщины, родители отдали ее в школу при модельном агентстве, чтобы она могла научиться походке и выпрямила осанку.

"К своему собственному удивлению прошла отбор на бесплатное обучение. Не ожидала, потому что не понимала, какая я красивая, какое у меня тело, волосы, черты лица. Я стеснялась себя, чувствовала себя противной и носила мешковатые свитера. И вот на меня обратили внимание и разглядели "потенциал" для работы в сфере красоты. Я научилась ходить, ухаживать за собой, подбирать себе одежду, заниматься спортом и употреблять полезную еду. Это были ценные знания, благодаря которым я стала заботиться о своем теле, правда, и свою ценность я понемногу начала видеть именно в нем", - добавила Светлана.

Она отметила, что после обучения уже не сомневалась в своей красоте и не стеснялась быть в центре внимания, "а наоборот, стремилась к этому все больше".

"Ведь когда я надевала дизайнерскую одежду и выходила на подиум - я становилась звездой, на которую все смотрят, фотографируют и которой восхищаются. Профессиональные фото себя красивой вызвали во мне чувство настоящей эйфории, ведь я тогда могла и сама видеть собственную красоту и чувствовать значимой. Слышала много комментариев от знакомых, что модельный бизнес будто весь грязный и опасный, и вдохновенно доказывала им, что вот же я здесь работаю, и все прозрачно и надежно... До определенного момента, когда я разочаровалась в этой области настолько, что ушла и больше не возвращалась..." - пишет пользовательница Facebook.

Через некоторое время Светлана узнала о конкурсе для моделей "Шанс.Model.ua" от телеканала Интер и решила попробовать свои силы в нем. В каждом городе Украины среди тысяч конкурсанток выбирали десять, которые больше всего понравились жюри на различных этапах проекта. По словам женщины, многие девушки выходили со слезами, "стресс и нагрузки были невероятные, сидения в очередях занимали по полдня. В коридорах разминались, повторяли танцевальные движения, меняли платья".

"Помню, на одном из отборочных задач захожу в огромный зал - вдали за столами сидят жюри, которые выглядят богами, решают судьбу человечества. Молчат. И нужно догадаться, что с этим делать. По залу разбросан различный инвентарь. Использовала его как иллюстрации к стихотворению, который эмоционально рассказала на немецком языке. Затем из длинной ткани, которая лежала на полу делала волны "реки" и декламировала другой стих на французском о Сене, бурлящей под мостом Мирабо. Жюри включали громкую музыку и делали вид, что игнорируют меня, а я продолжала выкрикивать свои стихи изо всех сил. Не знаю, какой из стихотворений или поступков подарил мне билет в избранную десятку девушек, но меня таки взяли в дальнейший конкурс", - поделилась женщина.

Ее радости тогда не было предела, так как признание со стороны "профи" считалось для тогда 17-летней Светланы очень важным событием.

"Далее были учения от космически важных тренеров, которые учили премудростям модельного дела. После каждого обучения мы сдавали "экзамен", где после оценивания отсеивали одну из нас. Раз или два я выдержала проверку и прошла в следующий этап, но скоро и меня отсеяли. И впечатление "сказочного" конкурса и себя-Золушки, которую будто пригласили на бал - остались надолго", - пишет Светлана.

На одном из этапов конкурса девушек учили позировать на камеру, а курировал это обучение Александр Ктиторчук, "которого считали гуру фотографии в модельном мире".

"Он и делал снимки, по которым нас потом оценивали. Мне очень понравилось мое фото с того этапа конкурса - я на мотоцикле, мои длинные волосы развиваются от вентиляторного ветра, глаза сияют, я непобедима. А, может, и сам факт, что это работа какого-то гуру, превращал эту фотографию в безупречную. Я мечтала получить ее себе на память. А когда услышала от того же гуру, что я ему очень понравилась, что меня легко фотографировать и он бы хотел сделать еще несколько снимков в своей студии - я просто не могла поверить в свое счастье", -поделилась женщина.

17-летняя девушка тогда "верила в искренность" фотографа, однако, чтобы позаботиться о безопасности, пошла на фотосессию с сестрой и ее подругой. Однако Светлане не позволили войти домой к Ктиторчуку вместе с ними и две девушки остались ждать ее на улице.

"У фотографа и студия, и его квартира - это одно помещение, и он использует оба пространства для фотосессий. Помню, как наблюдала чью-то фотосессию в студии, как ждала своей очереди. Помню, как смотрела, как он уговорил девушку фотографироваться без бюстгальтера, как она быстро согласилась, или, скорее, не дала отпор, как он "легким движением руки" снял с нее ее кружево и вдохновлял "чувствовать себя свободной". Я осуждала это действо и думала, что сама на такое никогда не соглашусь", - вспоминает женщина.

Когда началась фотосессия с участием Светланы все выглядело "красиво и непринужденно". Тогда она позировала у двери, стен, на лестнице, "мило улыбалась и радовалась такой прекрасной возможности поработать с профессионалом".

"Уже мечтаю, как понесу эти фотографии в лучшие агентства города, буду получать еще больше приглашений на показы", - предполагала тогда Светлана.

Через некоторое время Ктиторчук, по словам женщины, начал уговаривать ее снять кофту и нижнее белье.

"Рассказывал, что когда-то я буду себе благодарна, ибо вовек оставлю память, каким было мое тело в молодости. Не хотела я ни таких воспоминаний, ни показывать себя какому-то чужаку. Отвечала, что голой не хочу фотографироваться. Часть того, что там происходило, осталась как-будто затуманена, некоторые фрагменты моя память видимо очень старалась стереть. К одной из забытых частей принадлежат его манипуляции и давление - остались только воспоминания о своих неприятных ощущениях, а что именно говорил - не помню. Но эти трюки таки подействовали... и помню следующее - как я уже сижу на ступеньках голая. Страшно стыжусь. Не того, что я некрасивая, а того, что чужие глаза смотрят на мои интимные места. Выставляя каждый пальчик, наклон головы или положения колена, он касается меня, будто это нужно для удачного фото. В моей душе отчаяние, уязвимость, оцепенение, унижения, вина, беспомощность, неприязнь..." - поделилась польовательница Facebook.

По ее словам, те роковые события она помнит обрывками. Она также рассказала, как Ктиторчук "учил ее жизни", говоря: "Чтобы сделать мужчин счастливыми, лучше убрать волосы с интимной зоны". После этого фотограф изнасиловал 17-летнюю девушку.

"А дальше помню, как он уже проник в меня пальцем. Причем я не то, что не давала согласия, это произошло так внезапно, что я не сразу поняла, что происходит. В этот момент я уже проснулась от воздействия манипуляций и осознавала, что в опасности. Думала о возможных путях побега. Понимала, что все ушли, на огромной территории ни души и вряд ли кто-то меня услышит и спасет. И что, если он станет агрессивным от моего крика и сделает что-то хуже? Это пугало больше всего. Помню, как смущенно и молча смотрела ему в глаза, и просто ждала, когда это закончится. Далее он хотел касаться груди, это было противно, я пыталась отстраниться, а он сказал: "Если уже впустила внутрь, то чего же не даешь грудь?", И я думала, что он прав, что будто "уже все потеряно", что "я уже согласилась", - вспоминает женщина.

Далее, по словам жертвы, в памяти опять образовался пробел, после которого "уже не так терпеливо-уговаривающий, а словно взбешенный" Ктиторчук силой тянет Светлану по лестнице на второй этаж в постель.

"Я сопротивляюсь, кричу, пытаюсь вырваться, понимаю, что то, чего я боялась - уже не за горами, и здесь уже любые способы обороны пригодятся. Но силы были неравны, и скоро мы оказались в его постели. В этот момент я безумно молилась. Молила Бога сделать чудо и защитить меня. Просила и этого мужлана остановиться. Раз сто сказала "Пожалуйста, не надо!". Плакала и просила. Он положил меня на бок, и сам лег лицом ко мне. Помню, с ужасом почувствовала, как его член касается моего дрожащего тела. Думаю: "Вот и все, спасения не будет, он сейчас обидит меня, а потом, может, и убьет", - поделилась женщина.

Через некоторое время Ктиторчук, по словам Светланы, остановился, опустил руки, которые крепко сжимали за плечи", лег на спину и удивленно сказал: "Такого у меня еще не было, чтобы я не закончил".

"А я выпрыгнула из кровати и побежала вниз по лестнице, понимая, что Бог действительно создал для меня чудо, Он его остановил. Другого объяснения я не нашла. Одеваясь, я почему-то почувствовала, что опасность уже миновала и подумала, что без фотографий я отсюда не уйду. Раз такое пережила, неужели зря?! И я почти приказным тоном приказала ему немедленно записать мои фото на носитель. На удивление, он так и сделал, и я ушла", - пишет женщина.

После этого Светлана вышла из квартиры. Она вспоминает, что тогда ее ослепил яркий свет и она "чувствовала свободу, хотела дышать полной грудью и кричать от счастья, что я вышла живой и "невредимой" (так я думала тогда), да еще и с фотографиями.

"Было жаль, что я не получила желанную фотографию с интеровских конкурсов, но радовалась, что ЖИВАЯ!! Ехала на встречу с подругой, и не могла дождаться. Выходила из метро и чувствовала, как все тело, будто не мое, дрожит и держится из последних сил, пока я на людях, пока есть еще немного продержаться и сделать еще несколько шагов, после которых наконец-то можно будет упасть в ее объятия и расплакаться о том, что пережила... Уже сейчас я понимаю, что это было насилие над несовершеннолетней, что сексуальное насилие может быть и без прикосновений, а когда, например тебя раздевают и пялятся на твои интимные зоны. И что "попытка изнасилования" это также насилие", - поделилась Светлана.

По ее словам. она не делилась тем, что произошло, ни с одним взрослым, не заявляла в полицию, и рассказала об изнасиловании только сестре и нескольким подругам, а позже возлюбленному и психологу.

"Почему я молчала? Я чувствовала свою вину. "Сама виновата" - здесь сработало не лучшим образом. С другой подружкой я ходила второй раз к тому самому фотографа, чтобы все-таки забрать фотографию с конкурса (которую он, кажется, так и не смог мне отдать). И вот сегодня она мне напомнила, что помнит, как он отвел меня в сторону, и уговаривал молчать о том, что произошло и говорил, что я же на все согласилась, что все было по согласию и я уже не ребенок. Я не помнила таких разговоров. Но эти слова впечатались в мою голову на много лет как мои собственные мысли. "Я сама пришла". "Молчала, не вырывалась, не кричала, не пыталась спасаться, я на все согласилась, я сама виновата, я была глупая и наивная!" Мне было стыдно. Слишком стыдно. Я боялась, что родители будут ругать и говорить, что я сама виновата, что это глупо. О том, чтобы подавать заявление в полицию я не думала: "ну сама же виновата, а насилия не было - то о чем заявлять?" - объясняет Светлана.

Она также отметила, что описанный ею инцидент произошел с ней еще 16 лет назад и она рассказывает об изнасиловании, потому что "слышит много подобных историй".

"И вот сегодня, начитавшись новостей о задержании Ктиторчука, мне начали открываться эти воспоминания ярче, чем прежде - как нашелся новый пазл истории, а такие открытия не даются без боли. И я уже понимаю, что чтобы избавиться от боли, приходится не сторониться ее, не уходить, но окунуться в нее и позволить себе ее пережить. Я жалела себя, то юную девушку, называла обидчика "придурком-выродком" и говорила воображаемом ему, как он опорочил мою жизнь, а потом молилась за него и за прощение ему. Молилась за тех девушек, которые также от него пострадали", - пишет Светлана.

Также женщина поделилась размышлениями на тему борьбы с сексуальным насилием в Украине:

"ЦЕННОСТЬ. Как важно воспитывать в юных ребятах понимание своей ценности не на основе оценок или послушания и не через призму фотокамеры, а просто потому, что быть человеком - это уже ценно! А насколько глубоким дается понимание своей значимости, когда осознаешь, что ты ценный для Самого Бога так сильно, что Он дал в дар спасение ценой Своего Сына. То есть когда я знаю, что моя ценность = ценность Самого Бога, то я не ищу свой фундамент в фотографиях, достижениях, комплиментах.

ЗНАНИЯ. Как важно распространять информацию о насилии и обучать молодое поколение о том, что они имеют право говорить "нет!" и если они стали жертвой насилия, то какой бы ни была реакция (жесткое сопротивление или тихое оцепенение) - это не снимает с самого обидчика и не перекладывает эту вину на жертву. Что прощать не значит забирать заявление из полиции. Что разгласить о содеянном не означает стыд или бесчестье, но это достойная позиция не-молчания!

ПОДДЕРЖКА. Как важно научить молодежь инструментам поддержки друг друга, чтобы уметь не только пожалеть жертву, но и сказать: "Давай расскажем родителям", или "То, что с тобой произошло - это насилие!", "Ты не виновен / не виновата в том, что случилось! " и "Я поддержу тебя во время похода в полицию". Ну и круто, если и родители владеют этими инструментами и смогут удачно поддержать тех смелых, решившихся им открыться"

Также Светлана рассказала, что увидела много комментариев в сети о деле Ктиторчука, в которых говорится, что фотографа "не посадят, потому что имеет друзей во власти" или "срока мало, надо кастрировать".

"Здесь следует понимать, что педофилия (сексуальная ориентация у взрослых на детей и подростков) - это психическое расстройство, которому не поможет ни тюрьма, ни кастрация. Насилие можно делать и без прикосновений, и без гениталий. Я ни в коем случае не защищаю насильника. Простить - НЕ ЗНАЧИТ СНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ с обидчика. Но не моя работа вершить правосудие. Я думаю, что именно могу сделать я? На что могу повлиять? Сегодня понимаю, что, по крайней мере, могу перестать молчать, а наконец пролить свет, и, возможно, кому-то это поможет", - считает жертва.

Чтобы проверить себя и своих детей, готовы ли вы/они к встрече с насилием, Светлана предложила следующий "чек-лист": "Мои дети знают границы своего тела (которые зоны является "зелеными" / "красными" / ..). Мои дети знают, как реагировать на насилие. Мои дети осознают собственную ценность. Мои дети имеют доверенных лиц, кому смогут рассказать о чем-либо. Я знаю, каким может быть насилие и как на него реагировать. Я знаю, как реагировать на детские истории насилия, как поддержать ребенка и как его выслушать. Я знаю, куда бежать и к кому обращаться, если я стал свидетелем или услышал от ребенка о насилии. Мои собственные травмы проработаны, поэтому я готова говорить о них, ведь не молчать о насилии - не стыдно, а достойно!



Жертва насильника заявила о необходимости проливать больше света на факты насилия и предложила пользователям соцсети два хештега: #ЖертвыКтитора - для историй пострадавших от фотографа и #ПролейСвет - для других историй на тему сексуального насилия.

В комментариях под этим постом мнения пользователей Facebook разделились: одни принялись обвинять Светлану во лжи и желании "хайпануть", другие посочувствовали женщине, поблагодарив ее за откровенность.

"К сожалению, таких "митців"-насильников, которых обожают и на действия которых закрывают глаза, у нас немало... И самое печальное - это очарованные "гением", которые боятся озвучить правду, сквозь пелену манипуляций. Спасибо за личную историю и проект "Ты ценный". Держитесь! А фотографу сгнить в тюрьме", - написала одна из комментаторов.

"И почему я не верю во все эти сопли?", - возразил мужчина в комментариях.

"Когда начиналось движение #ятоже (движение против сексуального насилия #MeToo в США), мне казалось, что в Украину оно не дойдет. Казалось, что нет у нас настолько смелых людей, чтобы рассказать публично о пережитом сексуальном насилии. Но это хорошо, что они все же есть. И каждому насильнику следует теперь бояться, что и через 10-15-20... лет может прийти расплата. И, кроме наказания, будет еще и стыд", - считает девушка.

"Ахах, такое про себя написать это вообще , не помню, не осознавала, да прям силой туда тянули. И почему сразу не написала заявление, а через десять лет в интернете..там все хороши ,это точно", - недоумевает мужчина.

Напомним, Ктиторчука задержали в Киеве 25 ноября по подозрению в развращении несовершеннолетних девочек. Свои половые акты с подростками он снимал на видео.

"Страна" разбиралась в истории с задержанием известного украинского фотографа.