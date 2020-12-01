В сети появилось видео, на котором человек в камуфляже на фоне символики "Правого сектора" угрожает закарпатским венграм, которые мечтают об автономии, у въезда в город Берегово.

Ролик был опубликован в YouTube еще 27 ноября, сообщает портал karpatalja.ma. Однако позже его удалили "за нарушение условий использования YouTube".

На видео мужчина в камуфляжной одежде и балаклаве на фоне флага "Правого сектора" обращается к закарпатским венграм.

"Вы на украинской земле. Мы знаем каждого. Кто из вас получил паспорт, получает какие-то гранты... Запомните, мы придем к вам, мы везде, мы повсюду. Мы знаем, где работаете, где живете, где находятся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономности. Иначе мы придем за вами и вашими детьми", - заявляет мужчина.

После этого он демонстрирует характерный нацистский жест, поднимая вверх правую руку.

Напомним, недавно в сети появилось видео, как депутаты на Закарпатье спели гимн Венгрии вместо украинского.

Также мы писали о том, что СБУ провела обыски в закарпатском фонде, который возглавляет лидер местных венгров.