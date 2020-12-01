Среднемесячная температура воздуха ноября 2020 года в Киеве составила +3,8 градуса тепла, что превысило климатическую норму на 1,7 градусов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 4 градуса, вторая - холодной на полградуса, а температурный режим третьей декады вновь превысил средние многолетние показатели на 2,4 градусом", - отметили в обсерватории.

Так, по данным метеорологов, холоднее всего было вчера, 30 ноября, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 3,8 градусов. Теплое всего было - 7 ноября, когда максимальная температура воздуха поднялась после полудня до +11,7 градусов.

Уточняется, что на проспекте Науки выпало 30 мм осадков, что составляет 59% от климатической нормы.

Ранее мы писали, что первый месяц зимы может стать по-настоящему зимним для востока Украины, где среднемесячная температура ожидается ниже нормы на 1-3 градуса.

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