Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вслед за главой Львова выступает против ужесточения карантина в Украине накануне новогодних праздников. По его мнению это может окончательно добить малый и средний бизнес.

Об этом он заявил во время прямого эфира на своей странице в Facebook, 30 ноября.

Так, глава Ивано-Франковска призвал власть не вводить полный локдаун перед зимними праздниками и уточнил, что малый и средний бизнес и так сложно переживают текущий год. А именно в период праздников предприниматели зарабатывают основную часть дохода. Также он отметил, что в городе наблюдается улучшение ситуации с количеством зараженных коронавирусом.

"Очень важно учитывать, что именно перед Николаем, перед новогодне-рождественскими праздниками предприниматели заработают те средства, за которые потом могут содержать свои хозяйства, своих работников в течение января – марта. Поэтому просьба к правительству не вводить локдаун, чтобы наш город, наша страна могли выжить в такое непростое время", - сказал мэр.

Руслан Марцинкив о локдауне с 2:05

Напомним, обо всех заявлениях украинских властей по поводу новогоднего локдауна, о том когда и каким именно он будет, "Страна" рассказывает в обновляемом материале.

Также сообщалось, что во фракции "Слега народа" рассматривают вариант ужесточить карантин уже после праздников, для того чтобы дать бизнесу возможность заработать.