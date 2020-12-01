Королевский районный суд Житомира принял решение не продлевать меру пресечения журналисту Василию Муравицкому, подозреваемому в государственной измене. Вчера истек срок его личного обязательства.

Об этом в своем Facebook сообщил сам Муравицкий.

"Ну что, друзья. Опять маленькая победа! (...) Сегодня я лишён ВСЕХ мер пресечения. Впервые за три с половиной года" - написал журналист.

Адвокат Муравицкого Андрей Гожый на своем сайте сообщил, что его подзащитный "более не отягощен ни одной из мер пресечения" и является "абсолютно свободным человеком".

Юрист заявил, что 26 ноября в житомирском суде проходило очередное заседание в уголовном деле по обвинению журналиста в государственной измене. Обвинителем - прокурором Житомирской областной прокуратуры Вадимом Левченко, было заявлено ходатайство о продлении меры пресечения в виде личного обязательства еще на два месяца.

"Стороной защиты были заявлены возражения и вскрыто ряд манипуляций со стороны прокуратуры и следствия, что ставило под сомнения главный принцип состязательности процесса — равенство сторон и обоснована возможность доступа к адвокатской тайне. Суд счел невозможным при таких условиях рассматривать вопрос об избрании (продлении) меры пресечения для Василия Муравицкого", - говорится в сообщении.

Срок личного обязательства Муравицкого истек 30 ноября 2020 года в 00:00. Сегодня утром, в сопровождении своего адвоката журналист забрал изъятый загранпаспорт.

"На данный момент, не смотря на продолжение слушаний, Василий Муравицкий является совершенно свободным человеком. При этом, он не собирается покидать территорию страны, будет добиваться оправдательного приговора в указанном сфабрикованном деле и заниматься журналистской деятельностью", - добавил Гожый.

Напомним, Василий Муравицкий был арестован летом 2017 года по подозрению в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций.

Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Муравицкий вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Национальный союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и норм международного права.

Стоит отметить, что еще три года назад Международная правозащитная организация Amnesty International призывала украинские власти снять обвинения в государственной измене с журналиста и освободить его.