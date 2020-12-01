Актер студии "Квартал 95", Евгений Кошевой по прозвищу "Лысый" получил положительный результат теста на коронавирус. После этого шоумен ушел на самоизоляцию.

По данным источников, Кошевой переносит Covid-19 в легкой форме.

О течении своей болезни Евгений Кошевой рассказывает в соцсети. В инстаграм-сторис он сообщил, что вчера был четвертый день болезни. Температуры у артиста нет, а лечиться он будет подручными средствами и опубликовал фото своей трапезы, где центральное место занимает тарелка с салом и банка с красной икрой.

Напомним, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил прическу. Вместо лысины у него на голове появился ежик.

Также мы сообщали, что комик Кошевой надеется, что Зеленский вернется в "Квартал 95" после президентства.