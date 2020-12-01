Участники митинга ФОПов идут к зданию комитетов Рады. Их колонна перекрыла Крещатик. Фото
Участники митинга ФОПов, которые сегодня, 1 декабря, с самого утра протестуют под Верховной Радой, перемещаются под здание комитетов.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Так, колонна митингующих предпринимателей перешла от Рады на Крещатик и перекрыла центральную улицу Киева. Они требуют сохранения упрощенной системы налогооблажения и выступают против введения обязательных кассовых аппаратов для ФОПов.
В 12:00 должно было начаться заседание Комитета Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, где будет обсуждаться дополнительный законопроект, который поспособствует урегулированию кризиса, связанного с ФОПами.
На площади перед Радой к этому времени осталось несколько десятков протестующих предпринимателей.
Отметим, что Дмитрий Разумков анонсировал, что законопроект, который обсудит профильный комитет, может быть проголосован сегодня же.
Также мы писали о том, что ранее президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке РРО, но ФОПов он не устроил.