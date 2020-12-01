Участники митинга ФОПов, которые сегодня, 1 декабря, с самого утра протестуют под Верховной Радой, перемещаются под здание комитетов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, колонна митингующих предпринимателей перешла от Рады на Крещатик и перекрыла центральную улицу Киева. Они требуют сохранения упрощенной системы налогооблажения и выступают против введения обязательных кассовых аппаратов для ФОПов.

В 12:00 должно было начаться заседание Комитета Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, где будет обсуждаться дополнительный законопроект, который поспособствует урегулированию кризиса, связанного с ФОПами.

На площади перед Радой к этому времени осталось несколько десятков протестующих предпринимателей.

Отметим, что Дмитрий Разумков анонсировал, что законопроект, который обсудит профильный комитет, может быть проголосован сегодня же.

Также мы писали о том, что ранее президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке РРО, но ФОПов он не устроил.