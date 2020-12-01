Среди "слуг народа" набирает популярность идея введения локдауна в Украине уже после новогодних праздников, а не до них. В частности, такое мнение высказала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Давайте дадим малому бизнесу заработать. Так как перед праздниками люди достают сбережения и покупают одежду, продукты, подарки. Лучше вводить локдаун с января", - сказала Верещук в комментарии "Стране" и добавила, что людей необходимо за 7-10 дней предупредить о том, каким именно будет локдаун.

По данным источников "Страны", вариант локдауна после новогодних праздников активно отстаивает немало чиновников. В частности, министр Степанов. Главный аргумент - это самый оптимальный вариант, чтобы не раздраконить бизнес еще больше.

Ранее "Страна" писала о том, что когда введут полный локдаун и каким он будет, а также публиковала главные заявления властей по этому поводу.

Также мы сообщали, что Криклий будет настаивать на работе транспорта в случае локдауна в Украине.