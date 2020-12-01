В Telegram-чате "Слуг народа" активно обсуждается митинг ФОПов под Радой, который начался утром во вторник, 1 декабря.

"Стране" удалось сфотографировать переписку нардепов.

Депутаты пишут, что людей мало и "не тысячи явно" и "даже не сотни", что основная задача митингующих "мешать нам на работу идти и все". Мол, "это тупой шантаж". На фото переписку читает депутат Сергей Литвиненко (СН).

"Страна" писала о том, что недавно президент Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке РРО, но ФОПов он не устраивает.

Утром 1 декабря ФОПы в очередной раз ФОПы вышли на свой Майдан и перекрыли улицу Грушевского в центре Киева.

А председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету Рады собираться на срочное заседание для разработки еще одного законопроекта по ФОПам, который могут принять уже на сегодняшнем заседании.