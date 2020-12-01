"Тупой шантаж. Просто мешают идти на работу". В чате "слуг народа" обсуждают митинг ФОПов под Радой
В Telegram-чате "Слуг народа" активно обсуждается митинг ФОПов под Радой, который начался утром во вторник, 1 декабря.
"Стране" удалось сфотографировать переписку нардепов.
Депутаты пишут, что людей мало и "не тысячи явно" и "даже не сотни", что основная задача митингующих "мешать нам на работу идти и все". Мол, "это тупой шантаж". На фото переписку читает депутат Сергей Литвиненко (СН).
"Страна" писала о том, что недавно президент Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке РРО, но ФОПов он не устраивает.
Утром 1 декабря ФОПы в очередной раз ФОПы вышли на свой Майдан и перекрыли улицу Грушевского в центре Киева.
А председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету Рады собираться на срочное заседание для разработки еще одного законопроекта по ФОПам, который могут принять уже на сегодняшнем заседании.