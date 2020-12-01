Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3695 авторства народного депутата от фракции "Слуга народа" Марины Бардиной, призванный обеспечить мужчинам право уходить в декретный отпуск по уходу за ребенком.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания во вторник, 1 декабря.

Так, авторы инициативы отмечают, что в Украине закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста понимается как производное от права матери на такой отпуск.

"На практике это приводит к тому, что отец, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом предпринимателем, ограничен в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы предлагают дополнить Кодекс законов о труде и Закон Украины "Об отпусках" новым видом отпуска - отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемого за счет работодателя.

Такой отпуск предоставляется одному из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабушке, дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является матерью-одиночкой (или отцом-одиночкой).

Законопроект предлагает определить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 Кодекс законов о труде Украины и статьи 18, 20 Закона Украины "Об отпусках". Также предлагается дополнить положения статьи 182-1 Кодекса законов о труде Украины и статьи 19 Закона Украины "Об отпусках" о праве работников обоих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

Законотворцы также предлагают дополнить положения статьи 51 Кодекса законов о труде Украины относительно возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении).

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