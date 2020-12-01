В первый день зимы традиционно Google определил самые популярные видео на YouTube за 2020 год среди украинской аудитории.

Об этом сообщается в официальном блоге Google в Украине.

Лидером в рейтинге самых популярных видео текущего года на YouTube стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвл "Холодок" с более 15 миллионов просмотров.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году:

Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародия);

Холостячка-Выпуск 1 от 23.10.2020;

От пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020;

Богдан. Крах Зеленского, Ермак, бросок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона;

Вернулись в ШКОЛУ на один день;

Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?;

MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020/вДудь;

CADILLAC (пародия) - MORGENSHTERN & Элджей | ВНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко);

Бали и почему на нем помешались. Большой выпуск;

ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?.

Среди музыкальных композиция первое место занял клип Клава Кока & NILETTO на песню "Краш" (official video) с более 114 миллионов просмотров.

Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине:

Клава Кока & NILETTO - Краш (official video);

LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video);

ARTIK & ASTI-Девочка танцуй (Official Video);

MIA BOYKA & ЕГОР ШИП-ПИКАЧУ;

Little Big - Uno - Russia ** - Official Music Video - Eurovision 2020;

MORGENSHTERN & Элджей-Кадиллак (СЛИВ КЛИПА, 2020);

Dabro-Юность (Official video);

MORGENSHTERN & Тимати-El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020];

Баста & Zivert - "Неболей";

MONATIK & Вера Брежнева - "ВЕЧЕРиНОЧКА".

Ранее мы писали, что в этом году YouTube откажется от видоролика Rewind, в котором собирают самые популярные видео на хостинге за год. Причиной такого решения назвали крайне неудачный год для всех.

Также рассказывали, что Forbes назвал топ-10 лучших видеоклипов десятилетия.