Рейтинг самых популярных видео в YouTube за 2020 год среди украинской аудитории. Фото: Flickr

В первый день зимы традиционно Google определил самые популярные видео на YouTube за 2020 год среди украинской аудитории.

Об этом сообщается в официальном блоге Google в Украине.

Лидером в рейтинге самых популярных видео текущего года на YouTube стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвл "Холодок" с более 15 миллионов просмотров.

 Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году:

  • Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародия);
  • Холостячка-Выпуск 1 от 23.10.2020;
  • От пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020;
  • Богдан. Крах Зеленского, Ермак, бросок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона;
  • Вернулись в ШКОЛУ на один день;
  • Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?;
  • MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020/вДудь;
  • CADILLAC (пародия) - MORGENSHTERN & Элджей | ВНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко);
  • Бали и почему на нем помешались. Большой выпуск;
  • ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?.

Среди музыкальных композиция первое место занял клип Клава Кока & NILETTO на песню "Краш" (official video) с более 114 миллионов просмотров.

Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине:

  • Клава Кока & NILETTO - Краш (official video);
  • LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video);
  • ARTIK & ASTI-Девочка танцуй (Official Video);
  • MIA BOYKA & ЕГОР ШИП-ПИКАЧУ;
  • Little Big - Uno - Russia ** - Official Music Video - Eurovision 2020;
  • MORGENSHTERN & Элджей-Кадиллак (СЛИВ КЛИПА, 2020);
  • Dabro-Юность (Official video);
  • MORGENSHTERN & Тимати-El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020];
  • Баста & Zivert - "Неболей";
  • MONATIK & Вера Брежнева - "ВЕЧЕРиНОЧКА".

Ранее мы писали, что в этом году YouTube откажется от видоролика Rewind, в котором собирают самые популярные видео на хостинге за год. Причиной такого решения назвали крайне неудачный год для всех. 

Также рассказывали, что Forbes назвал топ-10 лучших видеоклипов десятилетия.

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