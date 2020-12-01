Богдан у Гордона, Лолита и Дудь, опарыши едят бургер. Что смотрели украинцы в 2020 году на YouTube
В первый день зимы традиционно Google определил самые популярные видео на YouTube за 2020 год среди украинской аудитории.
Об этом сообщается в официальном блоге Google в Украине.
Лидером в рейтинге самых популярных видео текущего года на YouTube стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвл "Холодок" с более 15 миллионов просмотров.
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году:
- Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародия);
- Холостячка-Выпуск 1 от 23.10.2020;
- От пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020;
- Богдан. Крах Зеленского, Ермак, бросок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона;
- Вернулись в ШКОЛУ на один день;
- Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?;
- MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020/вДудь;
- CADILLAC (пародия) - MORGENSHTERN & Элджей | ВНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко);
- Бали и почему на нем помешались. Большой выпуск;
- ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?.
Среди музыкальных композиция первое место занял клип Клава Кока & NILETTO на песню "Краш" (official video) с более 114 миллионов просмотров.
Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Украине:
- Клава Кока & NILETTO - Краш (official video);
- LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video);
- ARTIK & ASTI-Девочка танцуй (Official Video);
- MIA BOYKA & ЕГОР ШИП-ПИКАЧУ;
- Little Big - Uno - Russia ** - Official Music Video - Eurovision 2020;
- MORGENSHTERN & Элджей-Кадиллак (СЛИВ КЛИПА, 2020);
- Dabro-Юность (Official video);
- MORGENSHTERN & Тимати-El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020];
- Баста & Zivert - "Неболей";
- MONATIK & Вера Брежнева - "ВЕЧЕРиНОЧКА".
Ранее мы писали, что в этом году YouTube откажется от видоролика Rewind, в котором собирают самые популярные видео на хостинге за год. Причиной такого решения назвали крайне неудачный год для всех.
Также рассказывали, что Forbes назвал топ-10 лучших видеоклипов десятилетия.