Известный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко ответил националистам на хейт после выхода дебютного клипа певицы Нади Дорофеевой "Горит", снятый на аллее Небесной Сотни. По словам Потапа, хайп только способствовал популяризации сингла, который возглавил украинский чарт ‎Apple Music, опередив российских артистов Моргенштерна и Slava Marlow.

Свое обращение Потап записал на украинском языке. Приводим спич Потапа дословно (в переводе на русский):

"Я приветствую вас, господа! Вы думали, что я вам не отвечу? Бам! Я тут. Но не радуйтесь сильно. Я сейчас переверну весь ваш пиар. И в конце сам стану героем. Наслаждайтесь. Я начинаю.

Вы, как проект, свершились. Спасибо вам за критику и хайп. Особенно за клип моей певицы (речь о проекте Dorofeeva, - Ред). Вы достаточно тонко чувствуете конъюнктуру и работаете там, где "Горит моя душа, ла-ла-ла-ла..." Хочу извиниться перед всеми, кого возмутило последнее видео. Не досмотрели. Не подумали. Не хотели никого обидеть. Извините. Наша ошибка.

А сейчас касаемо нашей колабы с Бузовой. Я ждал вопросов от общества. И так произошло, что ты первый хайпонул на этой теме. Молодец! Умеешь. Чувствуешь. Когда я увидел укрчарт эппл мьюзик, я просто был в шоке. Нас победила российская попса и рэп. Это нужно признать. Как попасть на слух нашему пользователю? Нужно быть модным. Нужно быть Егором Кридом или Моргенштерном. Или привлечь внимание какой-то выходкой.

Бузова, какой бы она для вас ни была, яркая личность. Мы спросили у наших фанов - хотите? Да, - ответили нам они. Для нас, киевской группы с альбомом Kyivstyle - это шанс расширить нашу аудиторию и попасть в украинские чарты благодаря коллаборейшну с самой знаменитой и влиятельной персоной росшоубиза. Песня вышла просто бомба. Олина деятельность и ее персоналити нас не касается. Оля - это Оля. Потап - это Потап. Но ваше мнение важно. И влияет на все. Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли, что экспансия украинской музыки начинается не с треков на украинском языке, а с присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты уезжают из Украины. А те, кто остается попадает под пресс таких долбодятлов, как ты!

И я как украинец научу вас любить мою страну, потому что можно любить одновременно и Потапа, и Украину одновременно. Давай я как профи шоу-бизнеса покажу тебе, как делать пиар. Вы слабенькие. Вы - не лидеры. Вы не иконы и не можете повести Украину вперед. Вы только тормозите своей поляризацией общества всех нас. Нам нужны другие люди. Такие как я. Которые умеют работать. Все, на что вы способны, обсасывать мои движения. Я представляю себе - Славко, Майкл и ты... обсасываете. И вас не нужно этому учить. Я же буду делать в своей стране все, что я хочу! А вы будете поддерживать меня потому, что я - украинец. А мои победы - победы каждого из нас. Учитесь поддерживать друг друга.

Я - заслуженный артист Украины. Я считаю, что могу записываться с кем угодно, если это приносит пользу моему государству. А я очень большой и открытый плательщик налогов. Потому что успешный Потап - это успешная Украина. И я могу просто на все комментарии блогеров помахать своей рукой. Потому что я настоящий казак. У вас нет такого человека, такого лидера как я. Я настоящий. Я ваш новый президент. Привыкайте к этой мысли. Привыкайте к тому, что украинцы имеют свою позицию и могут озвучивать и отстаивать её. Учитесь радоваться успехам других. У тебя просмотры выросли? Это моя победа. Потап с Бузовой - это ваша победа. Хватит зависти и неприятия. Украина воюет каждый день, а вы так и не научились уважать друг друга.

Я горжусь тем, что создал компанию, которая насчитывает больше сотни людей и влияет на весь восточно-европейский шоу-бизнес и регион в музыке. А вы, мои солнышки и бубусики, учитесь у таких как я, как нужно развивать бизнес и страну. И найдите в себе силы осознать, что вы наговариваете на других потому, что сами не в состоянии что-то создать и изменить. Я чувствую вашу боль и грусть. Я чувствую соленую слезу Украины. Я с вами. Я украинец. Давайте так: Бузова - звезда, Крым - Украина, Потап - крутой. Цём!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Напомним, концерт ко Дню независимости, организованный президентом Владимиром Зеленским, также вызвал гнев националистов. На Софийской площади выступили Верка Сердючка, Потап, Братья Гадюкины, Павел Зибров и другие. Выступления проходили в формате попурри - музыканты исполняли отрывки из популярных украинских песен по очереди.

Песни звучали разных жанров и на двух языках - включая такие как "Не пара" или "Шлепки", то есть развлекательные. Это и вызвало недоумение националистов, которые окрестили концерт "попсовым шабашем с российским привкусом". Тогда же "Океан Эльзы" обвинил Офис президента в нелегальном исполнении их песни на Софийской.