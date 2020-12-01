В ближайшие сутки в большинстве областей Украины, кроме запада и востока, ожидаются осадки, которые будет определять атмосферный фронт. Температура воздуха почти не изменится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой снег, в южной части местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков.

На всей территории Украины, кроме юго-востока и востока, на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6 градусов мороза, на Прикарпатье и Закарпатье 8-13 ниже ноля, днем около 0; на юге страны ночью от +3 до -2, днем +1-6 градусов.

В Киеве в среду, 2 декабря, небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем около 0.

В ночь на четверг в Украине, кроме запада, днем на востоке и северо-востоке страны небольшой снег, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях с дождем.

В большинстве регионов на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью 0-6 градусов мороза (в Карпатах 7-12 мороза), днем около 0, в восточных областях 1-4 градуса мороза; в южных областях ночью от +2 тепла до -3. Днем +1- 6 градусов, в Крыму ночью 0-5 тепла, днем +3-8.

В Киеве в ночь на четверг небольшой снег, днем 3 декабря без осадков. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -2-4 градуса, днем около 0.

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили украинцев об ухудшении погодных условий и гололедице на дорогах.

Также мы сообщали, что Карпаты заметает снегом, температура упала до -10.