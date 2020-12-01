Во вторник, 1 декабря, профильный комитет Верховной Рады соберется для обсуждения дополнительного законопроекта, который поспособствует урегулированию кризиса, связанного с ФОПами.

Об этом в ходе заседания парламента сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Состоялось заседание председателей депутатских фракций и групп с руководством парламента. На нем достигли следующего решения: сейчас, в 12:00, я даю поручение профильному комитету безотлагательно собраться и, исходя из тех законопроектов, которые зарегистрированы, разработать дополнительный законопроект, так называемый "законопроект-д", для урегулирования того кризиса, который мы наблюдаем уже не первый день на улице, связанного с урегулированием вопроса ФОП", - сказал Разумков.

По его словам, когда комитет примет решение, новый законопроект будет рассматриваться по процедуре ad hoc на сегодняшнем пленарном заседании: за него будут голосовать как за основу, так и в целом.

Напомним, 1 декабря ФОПы вышли на свой Майдан и перекрыли улицу Грушевского в центре Киева.

Также мы писали о том, что президент внес законопроект об отсрочке РРО, но ФОПов он не устраивает.