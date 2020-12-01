Помощник по организации питания в Букингемском дворце признался, что за время своей службы украл из резиденции королевы Елизаветы II медалей и памятных фото на 100 тысяч фунтов. Похищенным он торговал в сети.

Об этом информирует газета Daily Mail.



По данным издания, 37-летний служащий дворца Адамо Канто украл медаль кавалера ордена Бани, принадлежащую главе королевского двора сэру Энтони Джонстону-Берту, и продал ее на интернет-аукционе eBay за 350 фунтов стерлингов. Он также украл медаль кавалера Королевского Викторианского ордена, которая принадлежала Мэтью Сайксу, служившему с 2007 по 2010 годы при королевском дворе.





Также Канто признался, что выкрал и другие предметы, в том числе фотографии с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также фотоальбом королевского государственного приема во время визита президента США Дональда Трампа.

Часть предметов служащий украл из магазина при дворце, часть - из шкафчиков персонала, бельевой, билетной кассы Royal Collection, магазина при Королевской Галерее и хранилища герцога Йоркского. Издание отмечает, что 37 предметов были выставлены Канто на eBay по цене, значительно ниже их реальной стоимости.



Окружной судья освободил Канто под оговариваемый особыми условиями залог и направил его дело в другой суд для вынесения приговора, предупредив воришку, что ему может грозить тюремное заключение. На данный момент не все из похищенных предметов удалось вернуть. Букингемский дворец от комментариев касательно инцидента отказался.

Напомним, в прошлом году неизвестные похитили золотой унитаз из Бленхеймского дворца, где родился известный премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

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