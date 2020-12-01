В случае ужесточения карантина в Украине из-за заметного увеличения числа больных Covid-19 Министерство инфраструктуры будет настаивать на работе транспорта.

Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Я лично буду настаивать на том, чтобы транспорт оставался рабочим. На сегодня не планируются каких-либо ограничений в движении транспорта: городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут. Что касается международного авиасообщения, то следует принимать во внимание ситуацию в другой стране", - написал он.

По словам Криклия, даже в тех странах, где вводили некоторые ограничения относительно функционирования разных отраслей, транспорт продолжал работать, "так как это артерия в первую очередь для экономики, для поддержки деловой активности".

Напомним, в Украине вчера, 30 ноября, завершился карантин выходного дня. Продлевать его в Минздраве уже отказались - признав по сути неэффективность такой меры. "Страна" следит за главными заявлениями властей и за тем, введут полный локдаун и каким он будет в обновляемом материале.

Также мы писали, что глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в случае введения в Украине полного локдауна объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу.