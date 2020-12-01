В Швеции 70-летняя жительница Стокгольма 28 лет держала взаперти своего сына. Как выяснилось, в 12-летнем возрасте она забрала ребенка из школы, и с тех пор он постоянно находился дома, пишет газета Expressen.

Об узнике стало известно после госпитализации по состоянию здоровья его пожилой матери. Родственница женщины неожиданно для себя обнаружила в доме перепуганного мужчину, который едва мог говорить и еле стоял на ногах, покрытых ссадинами и язвами.

Как позже объяснила мать заточенного в доме мужчины, она боялась, что другие люди навредят ее сыну и поэтому запрещала ему покидать жилище. Сейчас женщина задержана.

Родственница задержанной отметила, что и раньше подозревала неладное в семье. Много лет она пыталась поговорить с ней, однако та не реагировала на ее слова, и в итоге она прекратила попытки. Также женщина заявила, что в квартире, где проживали мать с сыном, десятилетиями не было уборки. Она охарактеризовала увиденное как "одну большую свалку", а также сравнила условия проживания семьи с фильмом ужасов.

Пресс-секретарь полиции Стокгольма Тоу Хёгг подтвердил, что в настоящее время проводится предварительное расследование. Он не привел больше никаких подробностей и не сообщил о том, говорила ли полиция с задержанной женщиной или ее сыном.

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