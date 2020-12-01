Информация об убийстве командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР - элитные части, входят в состав вооруженных сил Ирана - Ред.) может быть вбросом.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает РИА Новости.

"По-видимому, это вброс, однако на этот счет должен высказаться представитель генштаба вооруженных сил Ирана. Тем не менее, мы не слышали какой-то достоверной информации на этот счет", - сказал он в ходе брифинга.

Напомним, ранее телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на иракские источники, что один из командиров КСИР Муслим Шахдан погиб при атаке беспилотников. По данным телеканала, удар был нанесен в воскресенье вечером. Сообщалось, что погибли еще три человека, которые сопровождали Шахдана.

Недавно мы сообщали об убийстве ведущего физика-ядерщика Ирана. Власти Исламской Республики подозревают в преступлении Израиль.