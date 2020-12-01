По состоянию на первый день зимы, количество зараженных коронавирусом бойцов в украинской армии увеличилось на 137 человек. Всего болеют 3 045 военнослужащих.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"В течение прошлых суток зарегистрировано 137 новых случаев заболевания Covid-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала эпидемии Соvid-19 переболели 7 296 военных. Количество летальных исходов достигло отметки в 25 человек. На изоляции сейчас находится 431 военнослужащий.

Напомним, за последние сутки в Украине коронавирусом заразились 12 498 человек. Таким образом, общее число заболевших на сегодняшний день достигло отметки в 745 123 человека.

Больше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Киеве (+1 799), Одесской (+889), Днепропетровской (+870), Киевской (+841) и Львовской (+813) областях.