В Украине значительно ухудшатся погодные условия, а на дорогах образуется гололед. Об этом украинцев 1 декабря предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 1 декабря, в большинстве северных, центральных и южных областей Украины небольшой снег и налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков. На территории страны, кроме юго-восточной и восточной частей, местами гололедица". - говорится в сообщении.

Также по данным спасателей, мокрый снег и гололедица ожидается в среду и четверг, 2 и 3 декабря, во всех регионах Украины, кроме западных и восточных областей.

"Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны на дорогах", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее "Страна" писала о том, что декабрь будет холодным на востоке Украины, а на западе - теплее обычного.

Также мы сообщали, что Карпаты заметает снегом, температура упала до -10.