За минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердился у 377 сотрудников Министерства внутренних дел.

Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, больше всего новых пациентов с Covid-19 среди правоохранителей за сутки 30 ноября выявили в Запорожской (26), Ивано-Франковской (20) областях и в Киеве (45).

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 22 605 сотрудников МВД, из них выздоровели - 21 615 человек, умерли - 70.

Напомним, за прошедшие сутки Covid-19 подтвердился у 12 498 украинцев, скончался еще 221 человек с этой болезнью.

Ранее мы писали, что глава МВД Арсен Аваков заявил о необходимости ввести в Украине тотальный локдаун. О том какие варианты карантинных ограничений рассматривает власть - читайте в материале "Страны".