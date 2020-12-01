Со вторника, 1 первого декабря, Хорватия усиливает правила пересечения границы для иностранных граждан, в том числе и для украинцев. Данные ограничения продлятся до 15 декабря включительно.

Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии на своей странице в Facebook.

Так, по новым правилам гражданам Украины будет разрешен въезд при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Его необходимо сделать не ранее чем за 48 часов до пересечения границы, или с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

Запрет на пересечение границы не распространяется на граждан Украины, имеющих действительный вид на жительство в странах ЕС и прибывающих в Хорватию непосредственно из стран Европейского Союза. При этом эти страны должны входить в "зеленый список", определенных Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний.

Граждане Украины с разрешением на проживание в странах ЕС, проезжавшие транзитом без задержания через другие страны ЕС в контрольно-пропускные пункты Хорватии, на пограничном переходе должны доказать, что они не задерживались в транзитных странах, и в этом случае запрет не распространяется на них.

Также правительство Хорватии определило перечень украинцев, которые постоянно проживают в Украине, но имеют право въезжать в страну на исключительных основаниях:

- Медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за людьми пожилого возраста;

- Пограничники;

- Работники в транспортной сфере;

- Дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей;

- Лица, путешествующие транзитом;

- Лица, путешествующие с целью обучения;

- Моряки;

- Лица, путешествующие по неотложным личным/семейным причинам, деловым причинам или имеют другие экономические интересы.

Уточняется, что лица, которые следуют по Хорватии транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

При пересечении границы и пребывании в Хорватии все лица обязаны соблюдать эпидемиологические меры безопасности, общие и специальные рекомендации или инструкции Хорватского института общественного здоровья.

Напомним, 26 октября Министерство здравоохранения обновило список стран "зеленой" и "красной" зон заболеваемости Covid-19 и внесло Хорватию к странам красной коронавирусной зоны.

Также мы писали, что в конце октября в Хорватии усилили карантин. Там запрещены все публичные собрания с участием более 50 человек. К тому же, правительство запретило продажу алкоголя с 00:00 до 6:00.