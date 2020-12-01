Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская, которая ранее заявляла о необходимости ввести в стране тотальный локдаун, заболела Covid-19.

Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает ТСН.

На данный момент состояние Голубовской врачи оценивают как средней тяжести. Лечится врач-инфекционист в одной из частных клиник Киева.

Ольга Голубовская - профессор и завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца. Она за время эпидемии коронавируса в Украине стала едва ли не самым узнаваемым экспертом по этой тематике. Специалист консультировала больных Covid-19 в столичных больницах.

Видео: YouTube/ ТСН

Ранее Голубовская рассказала о том, как обнаружить у себя осложнения Covid-19 не выходя из дома.

Также мы писали, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у почти 12,5 тысяч украинцев.