Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что город Лачин должен перейти под контроль Баку. По его мнению, необходимо разработать маршрут нового коридора, который соединит Нагорный Карабах с Арменией.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

"Я же в ходе бесед с президентом России говорил, что город Лачин также должен быть возвращен нам. Поэтому мы предлагаем построить новый коридор. Разработать маршрут нового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, и построить его. Здесь указано и время - в течение 3 лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше", - сказал Алиев.

По мнению президента Азербайджана, когда параметры нового коридора будут определены, Лачин можно будет передать под контроль Баку.

"Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин", - сказал Алиев.

Напомним, Лачинский район Карабаха уже официально перешел под контроль Азербайджана.

Также мы писали о том, что президент Армении в частном порядке ездил в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.