В первый день зимы в Подмосковье на Лыткаринском шоссе в ДТП попали сразу 13 автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал, кроме техники.

Видео с места происшествия опубликовал Телеграм-канал Mash.



"Лыткаринское шоссе, съезд на Новорязанское, столкнулись 13 автомобилей, без пострадавших, причина ДТП выясняется", - прокомментировали ДТП в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Пользователи сетей утверждают, что причиной массовой аварии стал гололед. В районе инцидента - на съезде от Лыткарина на Новорязанское шоссе - образовалась пробка, движение перекрыто.

Ранее синоптики предупреждали, что первый день зимы в Москве и Подмосковье будет теплым, возможен мокрый снег и гололедица.

Недавно мы рассказывали о том, как в день второго тура местных выборов, 22 ноября, из-за гололеда в ДТП попали наблюдатели от гражданской организации "Опора".

Также "Страна" сообщала, что в Киеве пьяный водитель бетономешалки врезался в остановившееся на пешеходном переходе легковое авто.