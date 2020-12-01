Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом. Фото: formula1.com

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, который недавно стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и догнал Шумахера по титулам, заразился коронавирусом. 

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба турнира. 

Хэмилтон сдал тест на коронавирус после победной воскресной гонки, состоявшейся в рамках Гран-при Бахрейна. Его результат оказался положительным, поэтому гонщик пропустит Гран-при Сахира.

"Льюис сейчас изолируется в соответствии с протоколами Covid-19. Помимо легких симптомов, в остальном он в хорошей форме, и вся команда шлет ему наилучшие пожелания скорейшего выздоровления", - прокомментировали ситуацию в команде Mercedes.

Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом. Скриншот твиттера Формулы 1

Напомним, летом 2020 года гонщик "Формулы-1" Хэмилтон побил рекорд Шумахера.

После этого сын Шумахера подарил Хэмилтону шлем отца.

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