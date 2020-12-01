Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заразился коронавируом
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, который недавно стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и догнал Шумахера по титулам, заразился коронавирусом.
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба турнира.
Хэмилтон сдал тест на коронавирус после победной воскресной гонки, состоявшейся в рамках Гран-при Бахрейна. Его результат оказался положительным, поэтому гонщик пропустит Гран-при Сахира.
"Льюис сейчас изолируется в соответствии с протоколами Covid-19. Помимо легких симптомов, в остальном он в хорошей форме, и вся команда шлет ему наилучшие пожелания скорейшего выздоровления", - прокомментировали ситуацию в команде Mercedes.
Напомним, летом 2020 года гонщик "Формулы-1" Хэмилтон побил рекорд Шумахера.
После этого сын Шумахера подарил Хэмилтону шлем отца.