Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, который недавно стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и догнал Шумахера по титулам, заразился коронавирусом.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба турнира.

Хэмилтон сдал тест на коронавирус после победной воскресной гонки, состоявшейся в рамках Гран-при Бахрейна. Его результат оказался положительным, поэтому гонщик пропустит Гран-при Сахира.

"Льюис сейчас изолируется в соответствии с протоколами Covid-19. Помимо легких симптомов, в остальном он в хорошей форме, и вся команда шлет ему наилучшие пожелания скорейшего выздоровления", - прокомментировали ситуацию в команде Mercedes.

Напомним, летом 2020 года гонщик "Формулы-1" Хэмилтон побил рекорд Шумахера.

После этого сын Шумахера подарил Хэмилтону шлем отца.