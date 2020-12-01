В Житомире в стоматологической клинике 28-летний врач избил свою начальницу тяжелым предметом по голове, а глаз проткнул ножницами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области, подробности жестокого нападения публикует ТСН в Youtube-канале.

Так, инцидент случился еще 19 ноября. Директора частной стоматологической клиники в луже крови и без сознания нашла бухгалтер.

"В помещении стоматологического центра сотрудники обнаружили в кабинете с тяжелыми травмами головы и глаз директора, 1958 г.р. Женщина была без сознания. Ее безотлагательно доставили в больницу и прооперировали, спасая жизнь", - рассказали в пресс-службе полиции области.

По словам правоохранителей, по характеру травм стало понятно, что директора клиники пытались убить. Из кабинета ничего не пропало. В содеянном подозревают 28-летнего стоматолога-ортопеда. Мотив нападения, по информации полиции, долги. Он занимал у нее деньги на свадьбу и скрывал выручку, а начальнице стало известно об этом.

По данным следствия, женщина просто сидела в кабинете и наносила себе макияж, а потом упала от удара и потеряла сознание.

"27 ноября оперативники задержали 28-летнего врача по обоснованному подозрению в травмировании с целью убийства директора из корыстных побуждений. Во время неотложных обысков в нескольких местах были изъяты свидетельства его причастности к уголовному деянию", - сообщили в ГУНП.

Сын потерпевшей Сергей Яремчук рассказал, что у его матери ни с кем не было конфликтов.

"Я никому не верю. Никаких денег он не должен, потому что он обеспечен был на все сто. Ни в каких средствах не нуждался, я не верю", - говорит мужчина.

Молодого врача держат под стражей, но своей вины он не признает. При этом его зять говорит, что не верит в то, что это мог сделать он.

"Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненного заключения", - добавили в полиции.

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