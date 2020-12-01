В последние дни украинцы живут в ожидании: будет ли введен тотальный карантин или нет. Окончательное решение власти должны принять до конца этой недели.

Сейчас рассматривается несколько вариантов, каким может быть локдаун: с 24 декабря по 15 января, на весь декабрь, с первых чисел января на три недели или вообще без новых ограничений.

Люди хотят заранее знать, когда будет карантин. По этой причине выдвигаются разные теории, в том числе конспирологические.

Вероятный график будущего локдауна некоторые увидели в расписании гастролей студии "Квартал 95", в которой работают ближайшие друзья президента. Тем более, что юмористы сами дают повод для подобных размышлений.

"Страна" разобралась, связан ли график новогодних концертов "Квартала" и вероятный локдаун.

Варианты локдауна и "Квартал"

На сегодня публикуется несколько вариантов вероятного карантина, который может быть введен в Украине:

с 24 декабря по 15 января.

карантин на весь декабрь, который утвердит Кабмин со дня на день.

со 2 или 3 января на три недели.

без карантина.

Все эти варианты озвучивали разные представители власти. Но неизвестно, что именно выберут.

В то же время, некоторые пользователи соцсетей обратили внимание на косвенный признак - близкое к Зеленскому шоу "Квартал" анонсировало концерты на конец декабря и начало января.

В чем многие и усмотрели намек, что и карантин будет примерно в этот период.

Попробуем разобраться, есть ли связь между шоу и карантином.

Версия 1. Теория заговора

На концерты шоу Зеленского активно продаются билеты - это значит, что организаторы на локдаун не рассчитывают.

В афише "Вечернего квартала" значатся концертов несколько в декабре - два в Киеве и один в Одессе.

18 декабря, пятница, Freedom Hall. Стоимость билетов от 800 до 4000 гривен.

22 декабря, вторник, Дворец "Украина". Новогодний "Вечерний квартал", телесъемка. Билеты от 180 до 4000 гривен. Именно там "кварталовцы" запишут шоу, которое будет транслироваться по телевидению в новогоднюю ночь.

Еще одно заступление запланировано в Одессе. Оно пройдет в понедельник, 28 декабря, в Одесском театре оперы и балеты. Билеты еще есть в продаже по цене от 600 до 3700 гривен.

Данное мероприятие - не новое. Этот концерт должен был состояться 9 мая, но из-за весеннего локдауна был временно отменен и перенесен.

Итого в декабре в "Вечернего квартала" планирует проводить концерты с людьми в зрительном зале с 18 по 28 декабря.

Затем юмористы берут перерыв. А следующее шоу - уже с новой программой - будет представлено 24 января (воскресенье). Стоимость билетов варьируется от 800 до 4000 гривен. Шоу пройдет в Киеве, во Freedom Hall.

Обращает на себя внимание представление этого выступления: "Первый концерт после карантина! Не пропустите!"

Резюмируем аргументацию сторонников теории "Они что-то знают".

Последний концерт в этому году "Квартал" дает 28 декабря. Это понедельник. Если поверить, что бывшие коллеги Зе в курсе сроков карантина, то локдаун могут ввести по логике уже после этой даты.

Причем здесь уже могут быть варианты. Один из них - со следующего понедельника (это 4 января), поскольку обычно ограничения такого рода в Украине привычно вводятся с началом недели.

Второй сценарий - локдаун запустят с 1 января (это пятница). Но это не слишком удобно - рестораны еще не успеют закончить новогодние вечеринки. Поэтому более реалистично выглядит старт локдауна либо в субботу, либо в понедельник.

Что же до сроков выхода из карантина - они тоже могут разниться. В воскресенье 24 января "Квартал" дает первый послепраздничный концерт. Вряд ли бы это стали делать на следующий день после окончания локдауна. Поэтому ближайшая логичная дата конца карантина - понедельник, 18 января.

Таким образом, если брать предполагаемые даты карантина с 4 по 18 января - это выходит две недели. Что соответствует уже ранее высказывавшимся идеям властей.

Но эти расчеты, повторимся, только прикидочные - если предположить, что "Квартал" знает нечто, чего не знаем мы.

Версия 2. Никакой связи нет

Выходец из "Квартала" Владимир Зеленский до сих пор тесно связан со своими бывшими коллегами. Бытует мнение, что шутки согласовываются с Офисом президента. А за некоторые из них глава государства якобы даже просит прощения.

По данным "Страны", Зеленский буквально на днях, в конце декабря, извинялся перед главой Украины в ТКГ Леонидом Кравчуком, который счел оскорбительными шутки "Квартала" в свой адрес. Речь идет об этом ролике:

В минувшему году, до коронавируса, концерт и телесъемка новогоднего "Вечернего квартала" проводилась на неделю раньше, чем в этом - 15 декабря. Тогда в зрительном зале впервые после избрания присутствовал Владимир Зеленский. О чем тогда шутили и как реагировал президент - на видео ниже:

Впрочем, нет никаких данных, что расписание концертов хоть как-то связано с намечающимся карантином. Более того - и в минувшем январе "Квартал" дал свой первый после Нового года концерт 24 января. А последний перед этим - 29 декабря в Черкассах.

То есть расписание примерно такое же, как и сейчас.

Единственная "улика" здесь - это оговорка самой студии, что их концерт 24 января будет "первым после карантина".

Впрочем, и это заявление пока больше похоже на шутку.

Но само по себе появление "теории заговора" о том, что сроки введения локдауна подстраиваются под концертный график "Квартала" весьма симптоматично. В обществе уже не вызывает удивления сама мысль о том, что президент и его окружение часто путают, как говорили в одной советской комедии, "свою шерсть и государственную".