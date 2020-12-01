В конфликте Евросоюза с двумя своими восточными флангами - Венгрией и Польшей - все более активно проявляется участие американского миллиардера Джорджа Сороса. Который принадлежит к крупным спонсорам Демократической партии США.

"Страна" об этом конфликте внутри ЕС уже рассказывала. Он крутится вокруг того, что судебная система обеих стран стала меньше ориентироваться на Брюссель и больше - обслуживать интересы Варшавы и Будапешта (например, по вопросам, чувствительным для центра - мигранты, ЛГБТ и другие).

Евросоюз, если ситуация не изменится, уже грозит остановить денежный поток субвенций для поляков и венгров. А те в свою очередь - заблокировали голосование за бюджет ЕС.

В конфликт недавно вмешался Сорос, который призвал Европу приструнить Венгрию и Польшу, лишив их дотаций. А на днях венгерский премьер Виктор Орбан ответил американскому миллиардеру целой статьей.

Разобрали заочную полемику Сороса и Орбана.

Что заявлял миллиардер

Сорос вмешался в эту историю, опубликовав статью в издании Project Syndicate. Заголовок характерный - "Европа должна противостоять Венгрии и Польше".

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и, в меньшей степени, фактический правитель Польши Ярослав Качиньский выступают не столько против абстрактной концепции верховенства закона. Для них принцип верховенства закона кладет предел их личной и политической коррупции", – написал миллиардер и предложил способ, как обойти венгерское и польское вето на евробюджет-2021.

По его мнению нужно остановить финансирование обеих стран, поскольку они не соблюдают "верховенства закона" - такое условие, кстати, недавно было принято в ЕС. Тем самым, после того, как заветированный бюджет автоматически продлится еще на один год, денег для Венгрии с Польшей там уже не будет.

"Вопрос в том, сможет ли ЕС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель проявить политическую волю", – рассуждает Сорос. Он предлагает, если и давать венграм деньги, то лишь местным общинам, которые "верны демократии".

Далее Сорос обрисовал ситуацию в Венгрии, где, по его мнению, "Орбан построил тщательно продуманную клептократическую систему, чтобы слепо грабить страну".

"Трудно оценить, насколько он обогатил свою семью и друзей, но многие из них стали чрезвычайно богатыми. Орбан сейчас использует новую волну COVID-19, чтобы внести поправки в Конституцию Венгрии и закон о выборах и закрепиться на посту пожизненного премьер-министра конституционными средствами. Это трагедия для венгерского народа", – считает Сорос.

Еще одной "трагедией" бизнесмен считает закупку Венгрией российской вакцины. "Недавний контракт на российскую вакцину, который сделает Венгрию первой европейской страной, использующей ее, заслуживает изучения", - написал Сорос.

Если отбросить лирику о коррупции, то в сухом остатке миллиардер призвал по сути отрезать Венгрию и Польшу от европейских денег. Что объективно действует на подрыв Европейского союза в целом - тем более, что в Варшаве уже открыто грозят "Полэкзитом", если Европа поведет политику финансового шантажа.

Венгры и поляки выступают против принципа, что субсидии от Брюсселя выдаются "за хорошее поведение". Чему и был посвящен ответ венгерского премьера.

Что ответил Орбан

В конце ноября Виктор Орбан попытался опубликовать ответ Джорджу Соросу в том же издании - Project Syndicate. Однако, по его словам, ему отказали. Интересно, что на сайте этого медиа вчера при этом вышла еще одна статья авторства Сороса, в которой он призывает страны Евросоюза выпускать бессрочные облигации, чтобы обойти венгерско-польское вето.

Но вернемся к статье Орбана. Он начал с того, что "Сорос - это экономический преступник, потому что он заработал свои деньги на спекуляциях, разрушавших жизни миллионов людей, и даже шантажируя целые национальные экономики". И по-хорошему премьер целой страны с таким персонажем полемизировать вообще не должен.

Однако делает это, поскольку миллиардер "выдал открытые команды лидерам Европейского союза". По мнению Орбана, Сорос "поручает сурово наказать те государства-члены, которые не хотят стать частью объединяющейся Европейской империи под знаменем глобального "Открытого общества"".

Премьер заявил, что это противоречит христианской традиции, на которой создавалась Европа - видимо намекая на ценности ЛГБТ, которые продвигает Сорос. Также он проводит мысль, что христианство сделало Евросоюз сообществом свободных стран. А сейчас из него пытаются сделать империю.

Но для этого нужно демонтировать национальные государства, для чего структуры Сороса и евробюрократия педалируют иммигрантский вопрос.

"Сеть Сороса, которая сплелась через бюрократию Европы и ее политическую элиту, в течение многих лет работала над тем, чтобы сделать Европу континентом иммигрантов... Цели сети очевидны: создание полиэтничных мультикультурных "открытых обществ" (отсылка к названию Фонда Сороса - Ред.) путем ускорения миграции и демонтажа национального процесса принятия решений, отдавая его в руки глобальной элиты", - пишет Орбан.

Он также возмущается, что в час небывалого кризиса и пандемии Сорос подстрекает Евросоюз к внутреннему раздраю.

"Спекулянт, называющий себя филантропом, не считался с интересами народов Европы... теперь он предлагает, чтобы государства-члены наказывали друг друга, вместо того чтобы принять солидарность и взаимную помощь", - считает премьер.

Он напоминает, что "на зарплате у Джорджа Сороса находится длинный список политиков, журналистов, судей, чиновников и политических агитаторов, маскирующихся под членов организаций гражданского общества". Интересная риторика, которая сегодня звучит открыто и в Украине.

"Он платит и покупает всех, кого может, а те, кого он не может подкупить, будут оклеветаны, унижены, запуганы и уничтожены", - пишет премьер о Соросе и лояльных ему СМИ.

Евросоюз Орбан обвинил в том, что в нем работают сети агентов Сороса, которые насаждают чуждые Европе ценности.

"Битва за и против новой брюссельской империи еще не решена. Брюссель, похоже, поддается, но многие национальные государства продолжают сопротивляться. Если мы хотим сохранить нашу свободу, Европа не должна поддаваться сети Сороса", - напомнил Орбан.

Полный текст статьи Орбана

Европа не должна поддаваться сети Сороса. Ответ на статью Джорджа Сороса.

Многие считают, что премьер-министр страны не должен вступать в спор с Джорджем Соросом. Их рассуждения сводятся к тому, что Сорос — это экономический преступник, потому что он заработал свои деньги на спекуляциях, разрушавших жизни миллионов людей, и даже шантажируя целые национальные экономики. Точно так, как правительства не должны вести переговоры с террористами, говорят они, премьер-министры также не должны вести дебаты с экономическими преступниками.

Однако теперь я вынужден это сделать, потому что в статье, опубликованной на веб-сайте Project Syndicate 18 ноября, спекулянт и миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос выдал открытые команды лидерам Европейского союза. В своей статье он поручает им сурово наказать те государства-члены, которые не хотят стать частью объединяющейся Европейской империи под знаменем глобального "Открытого общества".

На протяжении всей истории сила Европы всегда исходила от ее народов. Европейские народы, хотя и разного происхождения, были связаны общими корнями нашей веры. Основой наших сообществ была европейская модель семьи, сама основанная на иудео-христианских традициях. Именно христианская свобода обеспечивала свободу мысли и культуры, создавала благоприятную конкуренцию между народами континента. Эта великолепная смесь контрастов сделала Европу ведущей мировой державой на протяжении веков истории.

Все попытки объединить Европу под эгидой империй потерпели неудачу. Таким образом, исторический опыт говорит нам, что Европа снова станет великой, если ее народы снова станут великими и будут сопротивляться всем формам имперских амбиций.

Великие силы вновь движутся к уничтожению народов Европы и объединению континента под эгидой глобальной империи. Сеть Сороса, которая сплелась через бюрократию Европы и ее политическую элиту, в течение многих лет работала над тем, чтобы сделать Европу континентом иммигрантов. Сегодня сеть Сороса, которая продвигает глобальное "Открытое общество" и стремится упразднить национальные структуры, является самой большой угрозой, с которой сталкиваются государства Европейского союза. Цели сети очевидны: создание полиэтничных мультикультурных "открытых обществ" путем ускорения миграции и демонтажа национального процесса принятия решений, отдавая его в руки глобальной элиты.

Европейский союз страдает от многочисленных бедствий: начиная с 2008 года — от экономического кризиса, невиданного для многих поколений; с 2015 года — от миграционного кризиса; а в 2020 году — от разрушительной глобальной пандемии. Европа все еще не оправилась от своих предыдущих кризисов, и поэтому последствия пандемии коронавируса могут привести к еще большим бедствиям. Признаки этого уже налицо: в ряде стран государственный долг, уровень безработицы и общая экономическая ситуация достигли критических уровней. Потребность в европейской солидарности, в том, чтобы европейские нации объединились, чтобы помочь друг другу, никогда не была так велика.

Во время всех этих кризисов этот спекулянт, называющий себя филантропом, не считался с интересами народов Европы, а действовал в своих интересах. Памятно, как он атаковал венгерский форинт и крупнейший банк Венгрии во время экономического кризиса, как он планировал ускорить, распределить и финансировать переселение иммигрантов во время миграционного кризиса; а теперь он предлагает, чтобы государства-члены наказывали друг друга, вместо того чтобы принять солидарность и взаимную помощь.

Сеть, возглавляемая Джорджем Соросом, теперь отбросила все сомнения, которые у нее могли быть по поводу открытого вмешательства. Он хочет оказать большее давление на национальные государства, чем когда-либо прежде. Он настраивает народы Европы друг против друга. Операционная система его сети представляет собой лабиринт и присутствует в различных сферах общественной жизни. На зарплате у Джорджа Сороса находится длинный список политиков, журналистов, судей, чиновников и политических агитаторов, маскирующихся под членов организаций гражданского общества. И хотя миллиардер обвиняет всех своих врагов в коррупции, он сам является самым коррумпированным человеком в мире. Он платит и покупает всех, кого может, а те, кого он не может подкупить, будут оклеветаны, унижены, запуганы и уничтожены сетью с помощью ее грозного оружия — батальонов левых СМИ.

Многие высокопоставленные бюрократы ЕС работают с сетью Сороса, чтобы создать единую империю. Они хотят построить институциональную систему, которая под эгидой "Открытого общества" стремится навязать единый образ мышления, единую культуру и единую социальную модель свободным и независимым народам Европы. Они стремятся отменить право каждого народа решать свою собственную судьбу. Это также является целью их предложения о "верховенстве права", которое фактически признает не верховенство права, а силу. Честнее было бы назвать это "правилом большинства".

Различия между нами очевидны. Сорос хочет "Открытого общества", а мы хотим безопасного общества. По его мнению, демократия может быть только либеральной, в то время как мы думаем, что она может быть христианской. По его словам, свобода может служить только самореализации, в то время как мы верим, что свобода также может быть использована для того, чтобы следовать учению Христа, служить своей стране и защищать свои семьи. Основой христианской свободы является свобода выбора. Теперь она находится под угрозой.

Мы в восточной части ЕС очень хорошо знаем, что значит быть свободными. История народов Центральной Европы была беспощадной борьбой за свободу против великих империй, повторяющейся битвой за наше право решать наши собственные судьбы. У нас есть горький опыт из первых рук, что каждое имперское усилие приносит порабощение. Здесь еще немало представителей поколения борцов за свободу в бывшем Восточном блоке, от Эстонии до Словении, от Дрездена до Софии, которые лично помнят, каково это выступать против тирании, господства над человеком в его коммунистической версии: запугивания, материального и морального разорения, физического и психического насилия. Мы больше не хотим этого.

Западные лидеры, прожившие всю свою жизнь в мире унаследованной свободы и верховенства закона, должны теперь прислушиваться к тем, кто боролся за свободу, и кто, основываясь на своем личном жизненном опыте, может отличить верховенство закона от тирании или господства над человеком. Такие западные лидеры должны признать, что в ХХI веке мы не откажемся от свободы, за которую боролись в конце ХХ века.

Битва за и против новой брюссельской империи еще не решена. Брюссель, похоже, поддается, но многие национальные государства продолжают сопротивляться. Если мы хотим сохранить нашу свободу, Европа не должна поддаваться сети Сороса.