Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 30 ноября, встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Стороны обговорили совместные инвестиционные проекты, начало зоны свободной торговли и строительство жилья для крымских татар.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль и Октай обсудили актуальные вопросы ведения бизнеса в Украине турецкими компаниями и механизмы улучшения бизнес-климата, среди которых развитие государственно-частного партнерства, для привлечения новых инвесторов.

"Турецкая Республика имеет успешный опыт в сфере реализации масштабных инфраструктурных проектов по формуле государственно-частного партнерства. Ожидаем, что в ближайшее время состоится Третье заседание украинско-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр Украины отметил начало взаимодействия с Турцией в области строительства жилья для крымских татар, которые были вынуждены покинуть Крым.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос согласования локаций строительства жилья и количества квартир по каждой из них для подготовки финальной версии соответствующих Меморандума и Соглашения. Ожидаем скорейшего согласования их текстов для начала реализации этого важного проекта", - сказал Шмыгаль.

Напомним, недавно Шмыгаль анонсировал введение плана Б в случае провала эффективности карантина выходного дня.

Также мы писали о том, что Шмыгаль ждет позитивного сигнала от МВФ для получения нового транша макрофинансовой помощи.