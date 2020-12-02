В среду, 2 декабря, наступит семнадцатый лунный день в знаке зодиака Рак, который принесет ощущение внутренней свободы и радость общения. Также в этот день успех будет сопутствовать трудолюбивым людям, которые успеют переделать кучу дел, выполнить все необходимые расчеты и обработать массу сведений.

День также идеальный для заключения брака и накопления энергии.

Астрологи выделяют три знака Зодиака, для которых день пройдет не без сложностей и противоречий - это Телец, Лев и Рыбы.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня уверенность в себе Тельцам поможет сохранить ощущение некоторой высшей поддержки. Иногда будет просто дух захватывать! День ожидается переменчивый и в чем-то даже рискованный. Вас ждут и головокружительные взлеты и досадные падения.

Старайтесь все решения принимать осознанно, проанализировав все факты и получив полную картину происходящего. Не раскрывайте все свои козыри сразу, чтобы не спугнуть удачу. Достичь успеха помогут выдержка и терпение.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам необходимо будет оказаться сегодня в нужное время в нужном месте. Главное - не опаздывать и не опережать события, прислушивайтесь к себе и доверяйте интуиции. Нужный ритм будет нелегко выбрать, но возможно. Важен оптимальный баланс и точный расчет между логикой и чувствами. Не бойтесь признавать свои ошибки: только так вы сможете исправить их, чтобы начать двигаться вперед.

Сейчас для Львов лучшее время, чтобы завершить все дела и довести до ума самые сложные проекты. Анализируйте свой жизненный опыт и делайте правильные выводы. Звезды будут на вашей стороне.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам срочно нужно искать вдохновение, но не в покупках или желаниях, а в детских мечтах и повседневной рутине. Сегодня приобретения не пойдут вам на пользу и особой радости не принесут. Это потому, что сейчас не лучшее время для расходования ресурсов - как денежных, так и физических.

Включите энергосберегающий режим и займитесь повседневными делами. Но не позволяйте себе заскучать, лучше займитесь творчеством, прислушайтесь к интуиции и попытайтесь найти мотивацию в том, что на первый взгляд кажется однообразным и неинтересным.

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