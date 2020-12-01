Со вторника, 1 декабря, Лачинский район в Нагорном Карабахе официально перешел под контроль Азербайджана в рамках подписанного трехстороннего соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что Ереван сохранил за собой контроль над Лачинским коридором шириной пять километров, который обеспечивает связь непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Арменией и при этом не затрагивает город Шушу.

Напомним, 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения возвращает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Последний переходит под контроль Баку последним - до 1 декабря 2020 года.

Также мы рассказывали, что по Лачинскому коридору, который находится между Арменией и Карабахом, поехали первые автомобили. Он официально открылся 17 ноября.