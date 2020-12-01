Актера Михаила Ефремова, которому немного смягчили приговор после выплаты компенсации, перевели из СИЗО в колонию.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Так, артиста перевели в исправительную колонию №4 в Белгородской области. Это случилось после того, как 30 ноября истек срок 20-дневного карантина, который актер отбывал в связи мерами безопасности на фоне пандемии коронавируса.

В исправительной колонии №4 в Белгородской области, куда отправили Ефремова, ранее сидели российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Напомним, вчера появилась информация, что в России между СИЗО и колонией потеряли актера Михаила Ефремова.

Однако члены Общественной наблюдательной комиссии России по защите прав человека в местах принудительного содержания не поверили в его исчезновение.