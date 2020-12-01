Во вторник, 1 декабря Украина отмечает 29-ю годовщину референдума о независимости. В связи с этим президент Владимир Зеленский предложил писать слово "независимость" с большой буквы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник, 1 декабря.

"Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "Независимость" следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками ее добивался, и как символ того, как много она для нас значит.

Впервые рассказывая детям, что такое независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: "А что, разве может быть как-то иначе?. На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, исторический ответ: "Иначе быть не может", - поделился он.

Он напомнил, что 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, "на котором более 90% граждан сказали независимой Украине "да".

"Более 28 миллионов голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: "Мы хотим и будем жить в своем государстве - в свободной Украине". Впоследствии мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни. Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий.

Ради будущих поколений и их искренних удивлений: "А разве может быть иначе, чем свободная, единая и независимая Украина?". Давайте задумаемся об этом и будем помнить каждый раз, когда так хочется начать Фейсбук-баталию со своими соотечественниками на тему "Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?".

Главное же сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы стать именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии - если все мы вместе приложим для этого свои усилия", - добавил он.

Ранее мы писали, что Зеленский подписал указ о создании нового национального парка во Львовской области.

Также рассказывали, что президент назвал Музей голодомора самым важным для Украины и пообещал завершить его проект.