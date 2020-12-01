В Украине, где число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 12 498 человек, общее число случаев Covid-19 по состоянию на 1 декабря достигло уже 745 123. Вчера больше всего новых пациентов обнаружили в Киеве (+1 799), Одесской (+889), Днепропетровской (+870), Киевской (+841) и Львовской (+813) областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сообщается, что в течение минувших суток в Украине заразились 586 детей и 646 медработников. Из 745 123 случаев Covid-19 12 548 оказались летальными (+221 за сутки). Выздоровели уже 355 172 пациента с коронавирусом (+10 023).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 1 декабря:

Киев - 72277 (+1 799)

Винницкая область - 17569 (+164)

Волынская область - 24483 (+348)

Днепропетровская область - 39659 (+870)

Донецкая область - 23157 (+350)

Житомирская область - 30 100 (+189)

Закарпатская область - 23 438 (+245)

Запорожская область - 31608 (+733)

Ивано-Франковская область - 37017 (+583)

Киевская область - 38528 (+841)

Кировоградская область - 5382 (+96)

Луганская область - 6350 (+76)

Львовская область - 46891 (+813)

Николаевская область - 18985 (+450)

Одесская область - 45 838 (+889)

Полтавская область - 22763 (+708)

Ровенская область - 31283 (+327)

Сумская область - 29627 (+796)

Тернопольская область - 28095 (+246)

Харьковская область - 55702 (+361)

Херсонская область - 10371 (+222)

Хмельницкая область - 29751 (+174)

Черкасская область - 23 590 (+666)

Черновицкая область - 33 942 (+210)

Черниговская область - 18 717 (+342)

Напомним, в Украине широко обсуждается тема объявления нового локдауна. "Страна" выясняла, какие варианты ужесточения карантина обсуждает власть.

Также мы писали о том, что по прогнозам ученых, в ближайшие недели Украина перешагнет отметку в 20 000 случаев коронавируса за сутки.