Минздрав показал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 1 декабря
В Украине, где число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 12 498 человек, общее число случаев Covid-19 по состоянию на 1 декабря достигло уже 745 123. Вчера больше всего новых пациентов обнаружили в Киеве (+1 799), Одесской (+889), Днепропетровской (+870), Киевской (+841) и Львовской (+813) областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сообщается, что в течение минувших суток в Украине заразились 586 детей и 646 медработников. Из 745 123 случаев Covid-19 12 548 оказались летальными (+221 за сутки). Выздоровели уже 355 172 пациента с коронавирусом (+10 023).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 1 декабря:
Киев - 72277 (+1 799)
Винницкая область - 17569 (+164)
Волынская область - 24483 (+348)
Днепропетровская область - 39659 (+870)
Донецкая область - 23157 (+350)
Житомирская область - 30 100 (+189)
Закарпатская область - 23 438 (+245)
Запорожская область - 31608 (+733)
Ивано-Франковская область - 37017 (+583)
Киевская область - 38528 (+841)
Кировоградская область - 5382 (+96)
Луганская область - 6350 (+76)
Львовская область - 46891 (+813)
Николаевская область - 18985 (+450)
Одесская область - 45 838 (+889)
Полтавская область - 22763 (+708)
Ровенская область - 31283 (+327)
Сумская область - 29627 (+796)
Тернопольская область - 28095 (+246)
Харьковская область - 55702 (+361)
Херсонская область - 10371 (+222)
Хмельницкая область - 29751 (+174)
Черкасская область - 23 590 (+666)
Черновицкая область - 33 942 (+210)
Черниговская область - 18 717 (+342)
Напомним, в Украине широко обсуждается тема объявления нового локдауна. "Страна" выясняла, какие варианты ужесточения карантина обсуждает власть.
Также мы писали о том, что по прогнозам ученых, в ближайшие недели Украина перешагнет отметку в 20 000 случаев коронавируса за сутки.