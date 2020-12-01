По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Украине подтвердилось 12 498 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что последний антирекорд был отмечен 28 ноября, когда за сутки в стране было зафиксировано 16 294 новых зараженных.

Так же добавим, что вчера, 30 ноября, в Украине было выявлено 9 946 новых случаев заражения Covid-19.

Об очередных жертвах грозного заболевания сообщает глава Минздрава Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 745 123 человека. Выздоровело за последние 24 часа 10 023 пациента. Умерли за сутки 221 человек (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 12 548 - Ред.). Госпитализированы за сутки 1 470 человек. Среди новых зараженных 586 детей и 646 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 799 человек), Киевской области (841), Днепропетровской области (870) и Львовской области (813).

Напомним, что известный в ВОЗ постараются найти источник происхождения нового коронавируса.

Также мы рассказывали, что Евросоюз подписал контракты на поставку 2 млрд доз вакцины от коронавируса.