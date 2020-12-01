После того, как заседание стран ОПЕК+ неожиданно перенесли с 1 на 3 декабря, нефть на мировых площадках начала падать в цене. Напомним, что перенос заседания официально пояснили необходимостью дополнительных консультаций.

Напомним, что вчера, 30 ноября, министры стран ОПЕК достигли соглашения о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник, 1 декабря.

О реакции бирж на перенос заседания сообщает "Интерфакс".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:05 по киевскому времени 1 декабря составила $47,54 за баррель, что на $0,34 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,37 (0,8%) - до $47,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $45 за баррель, что на $0,34 (0,75%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,19 (0,4%) - до $45,34 за баррель.

"ОПЕК+ в тупике, поскольку европейские и американские индикаторы показывают, что спрос на нефть остается слабым, в то время как ситуация в Азии лучше", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Ранее "Страна" сообщала, что мировая цена на нефть по итогам последнего месяца осени выросла почти на треть.