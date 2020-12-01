Старт российской ракеты "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye 2 на борту снова отложен.

Компания Arianespace объявила о переносе старта на сутки из-за технических проблем. "Причиной стала нештатная телеметрия данных", - заявил глава Arianespace Стефан Исраэль.

В свою очередь глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter, что ждет дополнительной информации от европейской стороны.

Запуск планировалось осуществить еще 29 ноября, но из-за обнаруженной в ракете неисправной детали, которая могла бы привести к аварии, он был отменен. Планировавшийся на 1 декабря запуск был отложен за четыре минуты до старта из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.

Ранее "Страна" сообщала, что Земля на 2 000 световых лет ближе к черной дыре в центре Млечного Пути, чем считалось ранее.

Так же мы рассказывали, что Рогозин потребовал 300 000 рублей от СМИ которые назвали его "гробовщиком российского космоса".