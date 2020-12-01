В США очередной штат завершил пересчет голосов на президентских выборах, итог которых оказался неутешительным для действующего президента Дональда Трампа.

Вчера, 30 ноября, председатель избирательной комиссии штата Висконсин Энн Джейкобс официально подтвердила победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Об этом передает агентство Bloomberg.

Напомним, что предвыборный штаб Дональда Трампа потратил 3 миллиона долларов на пересчет голосов в округах Милуоки и Дейн, включая столицу штата город Мэдисон. Байден обошел Трампа в Висконсине с перевесом более 20 000 голосов. И после пересчета преимущество Байдена даже увеличилось.

Теперь результаты пересчета должен утвердить губернатор штата Тони Эверс, но это уже чистая формальность.

Таким образом Висконсин стал последним из ключевых штатов, подтвердившим победу Байдена. Аризона официально объявила о победе демократа незадолго до объявления итогов в Висконсине. Пенсильвания, Мичиган и Невада признали Байдена победителем на прошлой неделе, Джорджия - 20 ноября.

Ранее "Страна"сообщала, что Байден сломал ногу на прогулке с псом, а Трамп пожелал ему скорейшей поправки.

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