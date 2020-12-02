В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 2 декабря. За последние сутки заразилось еще 13 тысяч человек, излечилось 14 тысяч пациентов и скончалось 169.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 74 012 случаев

Винницкая область - 17 715 случаев

Волынская область - 24 791 случаев

Днепропетровская область - 40 148 случаев

Донецкая область - 23 752 случаев

Житомирская область - 30 233 случаев

Закарпатская область - 23 646 случаев

Запорожская область - 32 555 случаев

Ивано-Франковская область - 37 546 случаев

Киевская область - 39 503 случаев

Кировоградская область - 5 506 случаев

Луганская область - 6 467 случаев

Львовская область - 47 477 случаев

Николаевская область - 19 448 случаев

Одесская область - 46 985 случаев

Полтавская область - 23 291 случаев

Ровенская область - 31 798 случаев

Сумская область - 30 354 случаев

Тернопольская область - 28 375 случаев

Харьковская область - 56 361 случаев

Херсонская область - 10 659 случаев

Хмельницкая область - 30 228 случаев

Черкасская область - 24 046 случаев

Черновицкая область - 34 150 случаев

Черниговская область - 19 218 случаев

Напомним, в Украине, где с начала пандемии было зафиксировано 758 264 случаев коронавируса, инфекцией Сovid-19 переболело около 3% населения нашей страны.

Как сообщала "Страна", Кабмин 2 декабря традиционно начался с темы коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный эффект. Эффект, по словам Шмыгаля, заключается в том, что количество новых случаем заражений удалось снизить на 6 тысяч в сутки, а загруженность коечного фонда стабилизировать на уровне 27-28 тысяч.