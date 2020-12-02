Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 2 декабря. За последние сутки заразилось еще 13 тысяч человек, излечилось 14 тысяч пациентов и скончалось 169.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 74 012 случаев
  • Винницкая область - 17 715 случаев
  • Волынская область - 24 791 случаев
  • Днепропетровская область - 40 148 случаев
  • Донецкая область - 23 752 случаев
  • Житомирская область - 30 233 случаев
  • Закарпатская область - 23 646 случаев
  • Запорожская область - 32 555 случаев
  • Ивано-Франковская область - 37 546 случаев
  • Киевская область - 39 503 случаев
  • Кировоградская область - 5 506 случаев
  • Луганская область - 6 467 случаев
  • Львовская область - 47 477 случаев
  • Николаевская область - 19 448 случаев
  • Одесская область - 46 985 случаев
  • Полтавская область - 23 291 случаев
  • Ровенская область - 31 798 случаев
  • Сумская область - 30 354 случаев
  • Тернопольская область - 28 375 случаев
  • Харьковская область - 56 361 случаев
  • Херсонская область - 10 659 случаев
  • Хмельницкая область - 30 228 случаев
  • Черкасская область - 24 046 случаев
  • Черновицкая область - 34 150 случаев
  • Черниговская область - 19 218 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, в Украине, где с начала пандемии было зафиксировано 758 264 случаев коронавируса, инфекцией Сovid-19 переболело около 3% населения нашей страны.

Как сообщала "Страна", Кабмин 2 декабря традиционно начался с темы коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный эффект. Эффект, по словам Шмыгаля, заключается в том, что количество новых случаем заражений удалось снизить на 6 тысяч в сутки, а загруженность коечного фонда стабилизировать на уровне 27-28 тысяч.

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