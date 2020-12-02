Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 2 декабря
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 2 декабря. За последние сутки заразилось еще 13 тысяч человек, излечилось 14 тысяч пациентов и скончалось 169.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 74 012 случаев
- Винницкая область - 17 715 случаев
- Волынская область - 24 791 случаев
- Днепропетровская область - 40 148 случаев
- Донецкая область - 23 752 случаев
- Житомирская область - 30 233 случаев
- Закарпатская область - 23 646 случаев
- Запорожская область - 32 555 случаев
- Ивано-Франковская область - 37 546 случаев
- Киевская область - 39 503 случаев
- Кировоградская область - 5 506 случаев
- Луганская область - 6 467 случаев
- Львовская область - 47 477 случаев
- Николаевская область - 19 448 случаев
- Одесская область - 46 985 случаев
- Полтавская область - 23 291 случаев
- Ровенская область - 31 798 случаев
- Сумская область - 30 354 случаев
- Тернопольская область - 28 375 случаев
- Харьковская область - 56 361 случаев
- Херсонская область - 10 659 случаев
- Хмельницкая область - 30 228 случаев
- Черкасская область - 24 046 случаев
- Черновицкая область - 34 150 случаев
- Черниговская область - 19 218 случаев
Напомним, в Украине, где с начала пандемии было зафиксировано 758 264 случаев коронавируса, инфекцией Сovid-19 переболело около 3% населения нашей страны.
Как сообщала "Страна", Кабмин 2 декабря традиционно начался с темы коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный эффект. Эффект, по словам Шмыгаля, заключается в том, что количество новых случаем заражений удалось снизить на 6 тысяч в сутки, а загруженность коечного фонда стабилизировать на уровне 27-28 тысяч.