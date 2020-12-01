В Национальном агентстве по противодействию коррупции прокомментировали законопроект №4441, который вскоре будет рассматривать парламент.

Поскольку он не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации, он не будет способствовать эффективному предотвращению коррупции, считают в НАПК.

Заявление на эту тему опубликовано в Фейсбук ведомства.

В агентстве отметили, что согласно проекту закона, даже тех, кто умышленно отмечает в декларации недостоверные сведения на сумму от 3000 прожиточных минимумов (от 6,306 млн грн и более, в том числе если это будут сотни миллионов гривен) накажут только штрафом - от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов (от 51 000 грн до 85 000 грн).

За умышленное непредставление декларации также предусмотрен только штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов (от 42 500 грн до 51 000 грн), общественные работы и запрет занимать определенные должности.

"Такие нормы только будут помогать коррупционерам избегать реальной ответственности за свои преступления. В то время как в Польше, Латвии и Литве за непредставление декларации и декларирование недостоверных сведений можно получить реальный тюремный срок, мы просто даем коррупционерам возможность и дальше воровать", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

В НАПК продолжают придерживаться ранее высказанной позиции и утверждают, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн нужно лишать свободы.

"Иначе эффективное предотвращение коррупции будет невозможным", - подытожили в ведомстве.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о законопроекте, вызвавшем возмущение в НАПК.

Мы также сообщали, что Рада займется рассмотрением этого документа на текущей неделе.