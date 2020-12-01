Стали известны планы запусков на декабрь американской компании SpaceX. В последнем месяце в году она планирует вывести на орбиту с помощью своих ракет-носителей четыре космических аппарата.

Об этом сообщается на специализированном сайте Spaceflight Now.

В частности, 5 декабря в рамках контракта с НАСА к Международной космической станции отправится ракета-носитель Falcon 9 с очередным грузовым кораблем Cargo Dragon. Он доставит экипажу МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

Затем SpaceX планирует вывести на орбиту американский телекоммуникационный спутник SXM-7 и турецкий спутник связи Turksat 5A.

Во второй половине декабря тяжелая ракета-носитель Falcon 9 отправит на орбиту секретный американский спутник NROL-108 в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Точные даты последних трех запусков спутников пока не известны.

Неделю назад "Страна" сообщала, что SpaceX отложила очередной запуск партии микро-спутников в космос из-за непогоды.

А незадолго до этого ракета Falcon 9 вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения изменений климата.