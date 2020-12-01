Исследователи из Южной Кореи, Японии, Швеции, США и Китая заметили, что за последнее двадцатилетие на территории Восточной Азии резкие скачки температуры и уровня засухи стали нормой, в то время, как до этого 260 лет подобных случаев не фиксировали.

Это может свидетельствовать о том, что необратимый климатический процесс на этой территории уже начался, что повлияет на перемены во всем Северном полушарии.

Об этом сообщает научно-популярный журнал Science.

"Экстремальные эпизоды более жаркого и более сухого климата за последние 20 лет, которые беспрецедентны в более ранних записях, вызваны положительной обратной связью между дефицитом влажности почвы и потеплением поверхности и потенциально представляют собой начало необратимой тенденции", - указано в сообщении.

Так, на основе данных о ширине годичных колец местных деревьев при помощи базы данных International Tree Ring Data Bank, ученые проанализировали перемены климата в Восточной Азии за последние 250 лет и пришли к выводу, что нынешние скачки температуры, особенно теплые волны, превращающие Монголию в пустыню, не являются естественным процессом. Это началось только в 90-х годах прошлого века, когда новейшая индустриализация вышла на новый уровень.

"Реконструкция волн тепла и влажности почвы за последние 260 лет на основе годичных колец показывает резкий сдвиг в сторону более жаркого и сухого климата в этом регионе. Масштабы тепловых и сухих аномалий, усугубляющихся за последние два десятилетия, беспрецедентны за четверть тысячелетия, и эта тенденция явно превышает диапазон естественной изменчивости. Это предупреждает, что сочетание потепления и высыхания потенциально необратимо после переломного момента в климатической системе Восточной Азии", - добавили исследователи.

Этот регион и так не отличался обильными осадками - всего 300 миллиметров в год. Однако после массового строительства заводов в КНР, усугубляющих парниковый эффект, изменения стали еще заметнее и теперь Восточная Азия является "горячей точкой" планеты. Действие засух и аномальной жары уничтожает растительность, довольно быстро превращая Монголию в пустыню.

Так, во время проведенного в 2014 году исследовании было обнаружено, что количество озер на Монгольском плато быстро сокращается. Количество озер площадью до одного квадратного километра уменьшилось на 26% всего за 20 лет, а большие водоемы быстро уменьшаются. Таким образом уже в скором будущем обезвоженная земля перестанет плодоносить, что может угрожать живущим на территории диким овцам, антилопам и верблюдам.

Однако ситуация не ограничится Азией. Так, длительные антициклоны, которые все чаще заметны в стране летом, создают тепловые волны, которые часто выходят за границы региона.

Напомним, согласно данным СМИ, все больше людей в мире планируют свою жизнь с учетом изменений климата, которые переживает планета. А ученые из Сингапура решили провести первое исследование того, как боязнь климатической катастрофы влияет на взгляды на будущее детей. Результаты показали, что в США многие видят его довольно мрачным по этой причине, а многие даже побаиваются производить в такой мир детей.

Как сообщала "Страна", 4 ноября США вышли из Парижского соглашения по климату, о котором нелестно отзывался действующий президент Дональд Трамп.