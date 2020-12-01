Водитель одного из маршрутных такси Ивано-Франковска, чтобы не нарушать карантин, поставил за задней площадке транспорта несколько табуреток.

Об этом сообщает "Украинское пространство Прикарпатья".

На такой шаг водитель пошел, чтобы не получить штраф за нарушение карантина, по требованиям которого пассажиров в салоне должно быть не больше, чем сидячих мест. Пойдя от обратного, мужчина не уменьшил количество пассажиров в маршрутке за рейс, а таким образом прибавил в транспорте сидячих мест.

"Новейшие технологии в маршрутках во время карантина в Ивано-Франковске", - указал автор фото. Согласно снимку, количество посадочных мест сразу увеличилось как минимум на 10 - в соответствии с видимыми на фото табуретками.

Напомним, в Ровно 17-летний парень трижды попался на похищении маршрутки. Вечером 21 ноября он угнал транспорт со стоянки на улице Макарова, открыв дверь и взяв ключи в бардачке.

Как сообщала "Страна", на видео попало, как парень в плавках и купальной шапочке пробежался по супермаркету, а затем погрузился в аквариум с рыбой. Инцидент произошел в Херсоне.