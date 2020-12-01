"Налоговый майдан" против Зе

Сегодня Украину ждет новая серия "Налогового майдана". Это стало ясно после того, как президент вчера подал в парламент свою версию законопроекта по кассовым аппаратам. После появления его текста стало ясно, что Банковая, как и парламентский налоговый комитет, не намерена ликвидировать норму об обязательном введении РРО. Максимум, на что согласен Владимир Зеленский, – это все та же отсрочка их введения на один год. Да и то не для всех.

По большому счету, проект Зеленского – это модернизированный проект главы налогового комитета Даниила Гетьманцева, который предлагает отсрочку по РРО, но далеко не для всех.

Следует отметить, что Зе-команда в этом отношении не оригинальна. Все власти, начиная с правительства Николая Азарова, пытались либо ввести малый бизнес в налоговые рамки, либо вообще ликвидировать упрощенную систему налогообложения. Эта тенденция не меняется вот уже десять лет.

Но и первому "Налоговому майдану" тоже исполнилось уже десять лет. Активное сопротивление малого бизнеса привело к тому, что вопрос до сих пор не решен. И для того, чтобы нынешняя власть тоже не решила его, "налоговый майдан" планируют возродить. Сегодня, правда, будет только лайт-версия, но и более серьезная – не за горами.

А потому ключевой вопрос – у кого окажется сильнее характер. С одной стороны, нынешняя власть слаба, с другой – у "Налогового майдана" практически нет поддержки в Верховной Раде: все, кто защищал "упрощенцев" десять лет назад, за этот период сами побывали у власти и превратились в сторонников налогового зажима малого бизнеса.

Правда, стоит вспомнить, что мораторий на продажу земли продлевали полтора десятка раз. И история вполне может повториться.

Локдаун по выходным закончился. Будет ли полный?

Карантин выходного дня, судя по всему, окончен. Вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается рекомендовать правительству продлевать локдаун на следующие три уикенда. Правда, из его объяснений трудно было понять – почему.

Судя по словам министра, Кабмин до сих пор не знает, был КВД успешным или нет, – поскольку последствия станут ясны только через две-три недели. При этом, с одной стороны, Степанов утверждает, что нарастание волны коронавируса удалось сбить, а с другой – что украинцы, особенно в первые "карантинные" выходные, не очень-то и соблюдали запреты, поэтому ждать серьезных результатов не приходится.

Собственно, у министра выходит, что именно нежелание граждан соблюдать КВД и стало главной причиной его отмены. Что, конечно, выглядит не слишком логично. Точнее, выглядит так, будто правительство в очередной раз сдалось.

И теперь возникает вопрос: что будет с планами на полный локдаун? В регионах на данный момент разноголосица: к примеру, мэр Киева Виталий Кличко возмущается, что Кабмин никак не введет жесткий карантин, а мэр Львова Андрей Садовой – что Львову на рождественские праздники карантинить никак нельзя.

Вот из-за подобных разногласий вчера ничем и не закончилось тематическое совещание на Банковой. А тем временем во власти называют новую, уже четвертую по счету, планку заболеваемости, после которой локдаун становится неизбежным. Глава парламентского комитета по здравоохранению заявил, что это – 26-27 тысяч новых заболевших в сутки.

До этого планкой считались 15 тысяч, еще раньше – 11,5 тысяч, а начиналось все с 9,5 тысяч. Вчера, по официальным данным, насчитали 9,9 тысяч – и это уже считается хорошим показателем.

Е-декларирование в лайт-версии

Если судьба отмены кассовых аппаратов и полного локдауна не ясна, то судьба закона об электронном декларировании уже определилась. Сегодня первым делом парламент планирует рассмотреть президентский законопроект, которым нормы о криминализации недостоверного е-декларирования будут восстановлены.

Вопреки всем заявлениям, сделанным по горячим следам, и Зеленский, и руководство парламента решили пойти по легитимному пути – без роспуска Конституционного суда и без отмены его постановлений решением Рады.

Но самое интересное в другом: и президентский законопроект, и его аналог, разрабатываемый рабочей группой Верховной Рады, показали, что власть на самом деле не так уж и возмущена решением Конституционного суда. Поскольку в обоих законопроектах ответственность за недостоверное декларирование значительно смягчается, а в парламентском вообще нет упоминания о возможности тюремного срока за "ошибки" в данных.

Так что теперь уже очевидно: весь конституционный кризис был не более чем пылью в глаза Западу, который устроил взбучку украинской власти. Теперь, когда пыль улеглась и Запад вроде бы поверил, что КС действовал вовсе не с подачи Банковой, можно тихой сапой и смягчить драконовские антикоррупционные нормы.

Практически нет сомнений в том, что смягченный вариант закона пройдет через Верховную Раду без реальных проблем. И Запад, скорее всего, смирится с тем, что удавка на шее украинской элиты будет ослаблена. Потому что в альтернативном варианте этой удавки вообще не будет.

Приднестровский конфликт оживает?

Молдавия переживает первые последствия недавних президентских выборов. Вчера избранная, но еще не вступившая в должность главы государства Майя Санду заявила, что хочет добиться вывода из Приднестровья российских войск.

Заявление не является ультимативным, больше того – Санду намерена обсудить вопрос о российском контингенте с российским же руководством. И предложить заменить миротворческий контингент РФ миссией ОБСЕ, а саму миссию сделать гражданской – ведь боевых действий в регионе нет уже более четверти века.

Звучит достаточно примирительно, но очевидно, что это – заранее обреченный на неудачу план, который является только прологом к последующим действиям.

Понятно, что Москва свои войска из Приднестровья не выведет. Во-первых, потому, что она не захочет терять свое влияние в регионе. Во-вторых, введение гражданской миссии – это путь к хорватскому сценарию.

Известно, что, когда Кишинев в 1992-м начинал операцию по "наведению порядка" в Приднестровье, у Тирасполя совсем не было армии, и молдавские власти хотели взять регион под контроль с помощью одних полицейских подразделений. При отсутствии военной миротворческой миссии 1992 год обязательно повторится.

К этому Санду, собственно, и стремится. А потому, когда нынешний "примирительный" план не сработает, Кишинев попытается задействовать другие рычаги. К примеру, блокаду Приднестровья, которую уже ранее пытались проводить.

И в этом вопросе ключевой окажется позиция Киева: без участия Украины блокада ПМР невозможна.

Джен Псаки пошла на повышение

Если Джо Байден хотел разрядить обстановку в США после нервных президентских выборов, то вчера это ему удалось: наверное, не было человека, который как минимум не улыбнулся бы, когда узнал, что пресс-секретарем Белого дома станет Джен Псаки.

Как и в украинской политике, в американской есть яркие представители, которые запомнились своими ошибками в речах и комментариях. Собственно, и последний президент Дональд Трамп на этом поприще отличался не меньше, чем наши Виктор Янукович и Виталий Кличко. Однако символом такой "веселой некомпетентности" все равно осталась пресс-секретарь Госдепартамента США времен Барака Обамы Дженнифер Псаки.

Ее реакция на вопросы, ответов на которые она не имела, была бесхитростной и простой, ставшей темой для анекдотов. Ее ошибки и лукавство – столь же бесхитростным и безапелляционным, ставшим темой для издевательских комментариев в интернете. Однако с ней точно не было скучно, и она запомнилась. А попробуйте вспомнить, кто является пресс-секретарем Госдепа сейчас.

Теперь Джен Псаки станет звездой Белого дома. Поскольку его новый хозяин заедет уже в преклонном возрасте и однозначно будет более скучным, чем Дональд Трамп, именно Псаки предстоит оживлять атмосферу вокруг новой администрации США. Ну, а если ее заявления кому-то не понравятся по смыслу, не стоит забывать, что пишет их все-таки не Джен.